Un grave episodio registrado a finales de la semana pasada en la Escuela Polivalente de Arte de San Juan despertó preocupación entre alumnos, padres y docentes. Según denunciaron familiares de estudiantes, un profesor utilizó un cuchillo para realizar un riesgoso “juego” sobre la mano de una alumna de 14 años. Parte de la secuencia fue filmada por otro estudiante y el video circuló entre las familias, que no dudaron en acudir a la Justicia.

De acuerdo con el relato de testigos publicado por el medio Tiempo de San Juan, el docente tomó un cuchillo del almuerzo de una estudiante y lo utilizó para simular el conocido “juego de la ruleta rusa”, en el que se busca clavar la hoja entre los dedos apoyados sobre la mesa sin lastimarlos. La maniobra generó pánico entre quienes presenciaron la situación.

Tras conocer lo sucedido, un grupo de padres se presentó el 29 de agosto en la Comisaría Tercera de Trinidad para radicar la denuncia formal contra el docente. El hecho fue caratulado como ��amenazas” y quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Genéricos, con el legajo N.º 136/25.

Una de las madres que impulsó el reclamo señaló que la situación fue “sumamente peligrosa” y aseguró que existían antecedentes de otras actitudes cuestionables por parte del profesor.

Lo que más indignación causó entre las familias es que, pese a la gravedad del caso, desde la institución educativa aún no se tomaron medidas concretas contra el docente. Según expresaron, al elevar el reclamo al Ministerio de Educación, recibieron como respuesta que el profesor “no puede ser removido del cargo” en esta instancia.

Consultadas por el medio que publicó la nota, fuentes ministeriales confirmaron que el caso ya está siendo investigado, aunque no brindaron detalles sobre las medidas adoptadas.

Mientras tanto, el episodio generó un fuerte clima de malestar entre padres y estudiantes, quienes exigen una intervención inmediata que garantice la seguridad dentro del establecimiento.