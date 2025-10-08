Un hombre de Chimbas quedo detenido luego de que fuera denunciado por ser el presunto abusador de sus dos hijastras. Según se pudo conocer, el personal de la UFI ANIVI lo investiga por violar en forma reiteradas a la hija de su expareja. Además creen producto de las violaciones una de ellas tuvo un hijo.

El sujeto, de quien no se devela la identidad para proteger a las víctimas, fue detenido luego que señalaran los hechos en la UFI ANIVI. De este modo, en la jornada del martes, los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero, expusieron ante el juez de garantías Roberto Montilla los hechos que le atribuyen.

En la audiencia también estuvo presente su defensora, la abogada María Filomena Noriega, quien negó las imputaciones contra su cliente. Sin embargo, las pruebas no estarían a su favor. Una de ellas es el testimonio de una adolescente de 16 años, quien abandonó su casa en enero pasado, pero meses después le contó a su novio y a un preceptor que ella era abusada por su padrastro. Recién la semana pasada reveló los detalles de los vejámenes que sufría.

Los fiscales expusieron que todo comenzó con acoso, luego con tocamientos. Estos hechos sucedían cuando el resto de la familia dormia. La joven señaló que a sus 14 años el hombre la violó por primera vez y esto se repitió 6 veces más. Además aludió a que su hermana mayor también padeció estos ultrajes, y esta habría sido la razón de su huida en el 2021. Este punto fue confirmado por la muchacha, quien añadió que está dispuesta a colaborar para que hagan una prueba de ADN y constaten si su niño es hijo del imputado.

Otro de los datos que revelaron es que la madre de las chicas también sería una víctima de la violencia, por lo que ella callaba porque el sujeto mantenía económicamente a la familia.

La fiscalía solicitó que el acusado quedara bajo prisión preventiva por el plazo de un año, pero la defensora, María Filomena Noriega, se opuso al pedido. Finalmente, el juez Roberto Montilla decidió habilitar la investigación penal preparatoria y ordenó que el changarín permanezca detenido en el Penal de Chimbas durante los próximos dos meses, mientras avanza la causa.