Fiscalía de Estado formalizó la impugnación contra el fallo que había cerrado por juicio abreviado la causa contra Juan Carlos Salem, el hombre de 74 años que llamó alertando sobre una bomba en el estadio Aldo Cantoni la noche del recital de Lali Espósito. El organismo también pidió el apartamiento de la jueza Mabel Moya.

Salem había sido condenado a tres años de prisión condicional y a pagar una multa de 10 mil pesos por el arma que se le encontró en su casa sin papeles. Sin embargo, para Fiscalía de Estado, la resolución judicial no contempló los perjuicios ocasionados por su accionar, que derivó en un operativo policial de gran magnitud.

La defensa del condenado, encabezada por Germán Riveros, rechazó la presentación y defendió lo actuado por la jueza, asegurando que se ajustó a derecho.

Ahora, la definición queda en manos del juez de Impugnación, Juan Carlos Caballero Vidal, quien pasó la audiencia a cuarto intermedio y dispone de 30 días hábiles para resolver.