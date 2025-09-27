El Fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, confirmó que la provincia ya inició acciones legales contra los responsables de las recientes amenazas de bomba que obligaron a evacuar espacios públicos y suspender actividades en distintos puntos de la provincia.

En diálogo con Canal 13, Dávila precisó que el viernes 26 de septiembre se presentaron las tres primeras demandas civiles. Esto se da a raíz de las múltiples amenazad de explosivos, siendo 8 las realizadas por menores de edad y otras 8 hechas por adultos

Entre los casos mencionados, se destaca el que afectó al espectáculo protagonizado por la artista Lali Espósito, que debió ser suspendido por el operativo de seguridad. En este caso, uno de los demandados será el hombre identificado como Juan Carlos Salem. Según Dávila, será una demanda "por un monto de poco más de $18 millones”, detalló.

Los otros dos casos involucran a menores de edad, motivo por el cual el Fiscal de Estado evitó brindar sus identidades. “Son por $19 millones y $20 millones, respectivamente”, agregó. Cabe decir el Código Civil prevé a los padres y su responsabilidad parental, por lo que ellos deberían hacerse cargo de las acciones de los menores.

El funcionario remarcó que estas acciones marcan el inicio de un proceso que buscará resarcir los daños ocasionados por las falsas amenazas: “Esto recién comienza. Es un proceso judicial como estos puede demorar unos dos años aproximadamente”.

Días previos, el fiscal había comentado que, si pese a la decisión de las demandas del Estado por lo Penal y lo Civil, “si lo hacen van a tener consecuencias muy duras. El delito previsto es el de Intimidación Pública, en el artículo 211 del Código Penal, con una sanción de 2 a 6 años de prisión".