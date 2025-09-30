El Tribunal Oral Federal de San Juan ya tiene definido a los jueces que deberán resolver si avanza el primer juicio en ausencia contra un represor en la Argentina. Se trata de Carlos Malatto, exintegrante del grupo de tareas del RIM 22 durante la última dictadura, acusado de delitos de lesa humanidad y prófugo en Italia desde 2011.

La integración del tribunal se demoró por inhibiciones de dos magistrados, hasta que finalmente se sumó la jueza puntana Carolina Pereira, quien acompañará a los sanjuaninos Daniel Doffo y Eliana Rattá. Todo indica que el proceso tendrá luz verde, apoyado en la nueva ley que habilita juzgar en ausencia a quienes se declaren en rebeldía.

El pedido lo realizaron en marzo los fiscales Francisco Maldonado y Dante Vega, tras remarcar que Malatto lleva más de 13 años prófugo. El primer juez sorteado, Hugo Echegaray, se apartó por haber intervenido en instancias previas de la causa, mientras que el mendocino Pablo Salinas hizo lo propio al haber sido querellante en juicios de lesa humanidad.

Así, Casación designó a Pereira, quien ya comparte estrado con Rattá en el juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea. Malatto fue teniente coronel a cargo de la Sección Personal del RIM 22 y pieza clave del grupo que lideraba el represor Jorge Olivera. Está imputado por privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones de militantes sindicales, universitarios y de organizaciones guerrilleras.

Aunque estuvo detenido y procesado, logró fugarse en agosto de 2011 y refugiarse en Italia gracias a su doble ciudadanía. Ese mismo año fue declarado en rebeldía, con pedido de captura nacional e internacional, pero en 2014 la Justicia italiana rechazó su extradición.

En paralelo, la ONG 24 de Marzo Onlus logró que la Fiscalía de Roma lo procesara por crímenes cometidos en San Juan, aunque el exmilitar intenta retrasar el debate solicitando ser juzgado por un tribunal militar.

Mientras tanto, en Argentina se avanzó con la sanción de la ley 27.784, que contempla el juicio en ausencia para delitos como terrorismo, genocidio y lesa humanidad, siempre que se den ciertos requisitos: rebeldía, negativa de extradición y falta de aceptación de otro proceso en el extranjero. En el caso Malatto, esas condiciones ya se cumplen.

La acusación local se enmarca en la llamada Causa Bustos, donde está comprometido por delitos contra 32 víctimas. El juicio en ausencia garantiza que el acusado cuente con representación legal: puede designar un abogado particular o, en su defecto, será asistido por un defensor oficial. El desafío ahora recae en los jueces Doffo, Rattá y Pereira, quienes deberán decidir si se pone en marcha este mecanismo inédito en la Argentina para juzgar a un represor que logró evadir durante más de una década a la Justicia nacional.