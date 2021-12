El gobierno triplicará el presupuesto en Ciencia y Tecnología

A días de haber sido designada como la sucesora del ingeniero Tulio del Bono en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Marita Benavente pasó por La Justa y habló de lo que será su gestión. La nueva funcionaria adelantó que el gobierno decidió triplicar el presupuesto en Ciencia y Tecnología para que San Juan tenga mayor desarrollo en estas áreas.

La docente señaló que fue el mismo gobernador Uñac quien le confirmó en plena reunión de trabajo, la apuesta por la ciencia y la tecnología. La idea es seguir acrecentando el desarrollo tecnológico e innovador con acento en el desarrollo de software, la generación de puestos de trabajo, y la incubación de empresas. Algo que la cartera tiene bien aceitado de los últimos años, donde ayudó a dar vida a muchos emprendimientos sanjuaninos, que en la actualidad caminan o dan sus primeros pasos.

‘Definitivamente el Estado debe ayudar porque San Juan puede desarrollar innovación’, precisó Benavente. Luego destacó el trabajo que viene realizando la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) a pesar de que San Juan a nivel nacional no es tan asistida con financiamiento como otras provincias. ‘Los sanjuaninos somos la periferia de la comunidad científica’, aseguró y apuntó a trabajar para revertir tal consideración.

Acto seguido confirmó que más allá de la gran apuesta de la provincia, irá a Nación a buscar fondos. También irá a reunirse con científicos y funcionarios nacionales de la talla de Daniel FIlmus, para exponer la actualidad y el futuro científico tecnológico de San Juan, teniendo en cuenta la suba de presupuesto.

Benavente puso en relevancia su apuesta por la ciencia y tecnología desde el Estado antes que en la actividad privada. Siguiendo con esa línea afirmó que las políticas científicas en el país deben tener estabilidad, la cual resista periodos electorales y sea indiferente al cambio de color político. ‘Si no se concibe como un área de Estado sostenida en el tiempo, no se desarrolla, y se da una montaña rusa de científicos que apuestan o no según el financiamiento’, sostuvo.

Por último, la ministra contó que dos de los proyectos en su gestión serán federalizar la agenda científica, apuntando a las necesidades que puedan presentar cada departamento en particular. El otro, y todavía más ambicioso, es la creación de un Parque de Producción Social en donde haya exposición ferial de las economías populares, pero que también se los instruya para que puedan desarrollar mejores productos. Benvente lo definió como: ‘Una universidad a cielo abierto donde la economía popular se volverá más popular’.