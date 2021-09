Marita Benavente: ´Tenemos un gobernador fuerte que genera expectativas a nivel nacional´

La precandidata a diputada nacional por el Frente Todos, Marita Benavente, pasó por los estudios de Canal 13 en el programa La Justa donde charló sobre la campaña y brindó algunos detalles.

Respecto del contexto particular en el que se encuentra la provincia, transitando estas elecciones resalto las dificultades de conducir una gestión. “Tenemos un gobernador fuerte que genera expectativas a nivel nacional, una situación dificilísima porque no había un manual de instrucciones para conducir en pandemia, ni en terremoto, aluviones y sequía”, dijo la Ingeniera y agregó, “si no es la tormenta perfecta para raspando”.

Señaló la importancia de la relación entre los legisladores del partido, en ejecutivo provincial y el nacional, “la fuerza que congregamos y que nos interesa es la de la energía de un conductor como Sergio Uñac, que es un hombre que tomo las riendas y condujo en la pandemia”, en el mismo sentido resaltó, “la potencia del gobierno nacional nos está acompañando desde el primer momento, con todas las pestes que tuvimos encima, nos está acompañando con viviendas, con fondos, con obra pública, con cloacas y con hospitales”.

Para finalizar, hizo hincapié en el humor de la campaña, “no es homogéneo en este momento, hay gente muy golpeada, sin ir más lejos ayer estuvimos en el barrio Rivadavia norte con una jovencísima viuda porque su marido falleció por Covid con dos gemelas de 5 años. Son situaciones dificilísimas que vos tener que escuchar, atender y entender. A muchas personas les pasó la tragedia por encima, entonces el tono de la compaña no puede ser en un tono exitista”.