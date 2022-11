Gálvez: ‘En San Juan la gente y los dirigentes tienen gran cultura electoral’

Se jubila el único juez con competencia electoral en el país y se hizo presente en La Justa. Este jueves, Miguel Gálvez pasó por los estudios de Canal 13 para repasar su trayectoria como magistrado. 'En San Juan la gente y los dirigentes son tranquilos, tienen gran cultura electoral’, aseguró el sanjuanino.

El también militante justicialista contó que cuando fue designado juez, les aseguró a sus amigos dirigentes que no tendría ningún favoritismo con ellos. ‘Siempre me manejé con transparencia’, aseguró el profesional que vio pasar a una gran lista de gobernadores y presidentes en sus 27 años como magistrado electoral. ‘Jamás algún gobernador me pidió nada, siempre fueron muy respetuosos’, manifestó.

Gálvez no recuerda episodio alguno en el que en la provincia se hayan dado rompimientos de la veda electoral, salvo mínimos casos en departamentos por falta de votos y ofrecimientos en las calles de los mismos.

‘Siempre lo primero es que la gente pueda ir a votar tranquila, que nadie se quiera hacer el vivo’, expresó el juez electoral acerca de su tarea de tantos años.

También aseguró que siempre veló porque el periodismo realizara las coberturas en cada escuela de manera libre. ‘El periodismo trabajó con libertad en las escuelas porque es parte fundamental de la democracia’, destacó.

El también juez civil contó que tiene dos casos pendientes que espera poder resolverlos antes de jubilarse. Luego de eso, se retirará tras 27 años de trayectoria como magistrado, y otros anteriores en donde fue dirigente justicialista y hasta diputado proporcional.

‘Hoy tenemos una buena Corte de Justicia Nacional, no hace falta que se amplié’

Por último, Gálvez fue consultado sobre el proyecto de ley para aumentar el número de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ya fue aprobado por la Cámara del Senado. ‘Hoy tenemos una buena Corte de Justica, no hace falta que se amplíe’, señaló y añadió que en la actualidad ‘la Justicia está pasando un mal momento’.