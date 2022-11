Carlos Otto aseguró que en San Juan no hay faltantes de medicamentos

En su paso por La Justa el empresario farmacéutico aseguró que la provincia no está sufriendo falta de medicamentos.

Tras el revuelo que se generó con cadenas de WhatsApp sobre un presunto faltante de medicamentos en la provincia, el titular de la Asociación Propietarios de Farmacias, Carlos Otto aseguró que en San Juan no existe tal faltante. Esta desmentida la expresó en su visita a La Justa este jueves 28 de octubre.

Otto planteó que, si el escenario de un faltante de medicamentos en la provincia hubiese sido cierto, los afiliados de la OSP habrían estado con las recetas en la mano totalmente desesperados buscando por cada una de las farmacias los medicamentos. ‘Eso no ocurrió y no ocurre. En San Juan están los medicamentos’, afirmó.

El empresario farmacéutico manifestó ‘Hay que ser responsable cuando tocamos el tema porque tocamos algo muy sensible como es la salud y el bienestar de la población que está vinculada al trabajo en el Estado y la Obra Social Provincia’.

A su vez, el propietario de farmacia contó que este año está siendo el que menos tuvieron que aportar al funcionamiento de la Obra Social Provincia (OSP). Lo que ocurrió, según explicó el empresario, es que establecieron una mecánica que les permitió mantener la ecuación económica equilibrada entre el riesgo del Estado y el riesgo del empresario.

‘El riesgo empresario trabajando con OSP era que teníamos una cantidad de dinero que la OSP nos daba y le teníamos que cubrir una cantidad de medicamentos que no sabíamos a ciencia cierta cuanto iba a ser mes a mes. Ahora lo que se vende se paga y al precio actual’, explicó el empresario farmacéutico.

Luego añadió: ‘Lo que pasaba con la cápita es que no se sabían cuánto le tenía que bonificar a la Obra Social Provincia. Tenía que ver con el consumo, si el consumo era poco mi aporte era poco, y si era mucho mi aporte era mucho’.

Por último, Otto explicó que los propietarios de farmacias no forman precios, sino que responden a una industria farmacéutica nacional e internacional. Es decir, a los respectivos laboratorios y droguerías con las cuales trabajan. No puede haber diferencia de precio.

En detalle, este es el cambio

Salud Pública convocó a una conferencia de prensa para tratar de llevarle tranquilidad a los afiliados con respecto a la continuidad de la prestación de un servicio por parte de OSP. Miguel Ángel Grecco, interventor de la Obra Social Provincia junto a representantes del sector farmacéutico contaron a la comunidad que llegaron a un acuerdo para cambiar la modalidad de convenio.

Este cambio, según aseguró Grecco, no afectará a los usuarios y garantizará la disponibilidad de los medicamentos autorizados en el vademécum. En concreto, desde noviembre ya no será por cápita, sino por cada una de las prestaciones. Es decir, que la OSP ya no pagará un monto fijo a las farmacéuticas, sino cada uno de los montos de lo que se venda ante cada compra de cada afiliado.

De esta manera, el conflicto que mantenían la OSP con este sector prestador al parecer se solucionó. Tanto Grecco como las distintas autoridades trataron de llevar tranquilidad a los usuarios asegurando que contarán con la obertura de medicamentos. Estuvieron presentes representantes del Colegio de Farmacéuticos, la Asociación Propietarios de Farmacias, UPCN, ATSA, UDAP.

Los farmacéuticos señalaron que con el nuevo acuerdo que se firmará la semana que viene los afiliados a la OSP no tendrán problemas en conseguir los medicamentos que necesiten, siempre y cuando se encuentren.

Por su parte Grecco expresó: ‘Podemos trasmitir tranquilidad con este nuevo acuerdo. Antes era por cápita, ahora por medicamento lo que pagaremos. Lo que se venda es lo que se va a pagar’, indicó.