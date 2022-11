Lorenzo en La Justa: ‘Hay obras en Capital que no llegan a la periferia’

Uno de los pocos dirigentes del Frente de Todos que ya hizo público sus ganas de competir en 2023. Carlos Lorenzo, que actualmente es Asesor Letrado del Gobierno Provincial, pasó por La Justa y dejó en claro que, si bien su intención no es salir a criticar, la gestión del intendente Baistrocchi está centralizada en el radio de las principales avenidas y se deja de lado las periferias del departamento.

‘Mi intención nunca será criticar, pero yo camino mucho la periferia del departamento y me doy cuenta que hay obras que no llegan ahí’, sostuvo el ex concejal de Capital. También dio a entender que muchos de los capitalinos están siendo ignorados, gracias a que el actual oficialismo de Capital está ‘centralizando la gestión’, manifestó.

‘En mi gestión los recursos se distribuirán equitativamente. ‘Si mis vecinos pagan toda la misma tasa vecinal, todos los vecinos merecen la misma atención’, aseguró.

Luego, Lorenzo aseguró que en caso de ser elegido intendente lo primero que haría sería eliminar la tasa municipal para aquellas personas que llegan al municipio a presentar una queja. ‘No tiene sentido, apenas asuma eliminaré eso’, dijo.

El experimentado dirigente justicialista aseguró que en caso de ser elegido en los próximos comicios su gestión se basara en ‘No mentir, no prometer y no confrontar’, y que los que lo acompañarán tienen que tener ganas de caminar el departamento permanentemente, para que de esa manera tengan un fluido contacto con la gente, contó Lorenzo.