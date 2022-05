San Juan post-Covid: cómo trabaja Desarrollo Humano en la recuperación social

El pasado jueves en el programa La Justa estuvo como invitado el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, quien brindó detalles de cómo la cartera que él dirige está trabajando en la recuperación social en esta etapa post-covid que vive la provincia, así como otras partes del mundo.

Si bien la mayoría de los días se siguen registrando nuevos casos en San Juan, los partes locales vienen dando cuenta de que la pandemia está dando un respiro en la provincia. Ante este escenario, el ministro recordó cuando los estadios como el Cantoni o el García de Pocito se trasformaron en hospitales de campaña y lo que sufrieron los sanjuaninos por estas situaciones. ‘Yo me acuerdo de los hospitales de campaña, de barrios cerrados, y como eso ha cambiado al día de hoy con la baja de casos. Afortunadamente no necesitamos usarlos a estos hospitales de campaña y el sistema de salud no se resintió'.

Luego añadió: ‘El gobierno de la provincia se preparó en su máxima expresión, pero no fue necesario utilizar esas infraestructuras que se montaron en ese momento. Se tomaron decisiones que no gustaron, que no eran simpáticas. La pandemia fue el desafío mayor, más allá de la lluvia y el terremoto’, sostuvo.

Parte de esa recuperación que propone realizar todo el gobierno incluye la implementación de un programa nacional llamado Vincular. El mismo se propone capacitaciones en distintos oficios a personas que son beneficiarias de algún plan. En este sentido Aballay aseguró que el 96% de estas personas muestra interés en capacitarse porque lo ve como una buena oportunidad. ‘La gente manifiesta la voluntad de querer aprender y capacitarse’, especificó el funcionario.

Luego de asegurar que para que este programa llegue a buen puerto en cada sanjuanino participe de él, debe existir mano de obra bien capacitada. Fue entonces que acto seguido contó que están firmando convenios para trabajar conjuntamente con la UOCRA, para que a estos beneficiarios les enseñen beneficios de gran utilidad.

Por último, el titular de la cartera local de Desarrollo Humano fue consultado sobre la figura del gobernador Uñac, pensando en 2023. ‘Funcionarios nacionales lo ven a Uñac con un gran potencial’, aseguró el ministro, quien luego comentó: ‘La figura de Sergio creció considerablemente porque en la provincia se está tomando las mejores decisiones para San Juan, él tiene una responsabilidad doble, la de comandar los destinos de la provincia y la de las internas del partido’, puntualizó.