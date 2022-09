Elecciones 2023: ‘los tiempos marcan otras prioridades de la gente’

EN CANAL 13

El intendente Fabian Gramajo pasó por La Justa y aseguró que no piensa en que será de su futuro luego de diciembre del 2023. Para ese tiempo su segunda gestión habrá llegado a su fin, por lo que está imposibilitado para volver a ser el Jefe Comunal de Chimbas. De todos modos, el chimbero dejó bien claro que su prioridad es su trabajo en el departamento.

‘Los tiempos marcan otras prioridades de la gente, sería un error estar pensado con la urna en la cabeza’, expresó Gramajo contestando a en donde trabajando una vez concluida su segunda gestión. Puntualmente, dejó en claro que no piensa en si será o no candidato a algo en las Elecciones del 2023, por no considerar que sea el tiempo para pensar en eso, cuando los chimberos tienen otros problemas más inmediatos.

Consultado sobre su sucesor, el intendente señaló que tiene un equipo más que capacitado para llevar adelante las riendas del departamento. ‘Nosotros no solo que hemos sembrado, sino que los hemos regado, vamos a proponer para el 2023 un proyecto con mujeres y hombres’, aseguró.

Recaudación municipal chimbera:

El intendente chimbero contó en Canal 13 que en su gestión debido a la cantidad de obras que benefician al sector privado, la recaudación municipal se incrementó. Sin embargo, también señaló que factores claves como la inflación, la pandemia y el terremoto hacen que muchas personas de clase media, como productores, emprendedores y comerciantes se les complique cumplir con sus obligaciones.

Ante esta situación, la Municipalidad de Chimbas optó por prorrogar vencimientos para darle una mano al sector privado. ‘Armamos equipos en conjunto para beneficiar a estos sectores’, señaló Gramajo.