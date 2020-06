Llega un emulador de NES a Steam para jugar juegos "old school"

Los emuladores retro llegan a Steam sin problemas de copyright por los desarrolladores de Geod Studios con NES 3DSen. La consola virtual permite jugar a los clásicos de la misma y sus update modernos que se han realizado, incluyendo títulos en 3D, siempre compatibles.

Un nuevo emulador retro llega a Steam de la mano de los desarrolladores de Geod Studios. NES 3DSen permitirá, mediante su consola virtual, jugar a los clásicos de la NES y a todos los updates que se hayan presentado en la histórica consola. Además, se sumarán títulos en 3D compatibles.

Este juego no tiene un sistema automático que convierte los juegos a 3D, sino que cada juego soportado fue convertido manualmente para asegurar los mejores efectos posibles.Hasta el momento hay pocos juegos disponibles. Y los que se encuentran, no son distribuidos por el desarrollador. Las ROMS de los juegos deberán ser buscadas de manera particular.

NES 3DSen fue aceptado por la plataforma de Valve, marcando un precedente para que otros desarrolladores se sumen. El emulador cuesta 7.37 euros (unos 581 pesos al cambio) en su versión de Early Acces. El lanzamiento final llegará a fin de año.