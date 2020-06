La nueva silla gaming que hace masajes y lleva parlantes integrados

Acer presentó la Predator Gaming Chair x OSIM , el nuevo modelo de silla gamer que incorpora un masajeador y tiene altavoces integrados.

Tres modos de masaje en la espalda

A priori, la silla tiene una estética muy parecida al resto de sillas para jugar, pero las novedades están por dentro. Ahora hablaremos de eso, pero antes cabe destacar que la silla pesa 27,3 kilos y se puede reclinar por completo para descansar o estirar las piernas. Mide 68 x 64 x 121 centímetros cuando está completamente recta y 138 x 64 x 85,5 centímetros cuando está completamente reclinada (145º). El diseño está acabado en un estampado de fibra de carbono en negro de piel PVC con toques de gris oscuro metalizado y azul.

En la zona en la que reposamos la espalda la silla tiene cuatro rodillos para dar masajes. Los puede dar en la zona del cuello y hombro y en las lumbares, además de contar con un modo "Energise". Las técnicas de masaje disponibles son amasar, presionar, estirar y golpear y desde Acer aseguran que han sido diseñadas por un "experto masajista".

La posición de los rodillos de la zona de los hombros es ajustable a seis niveles, de forma que se adaptará a la altura del usuario. También lo es la anchura, que permitirá al rodillo acceder al punto exacto del dolor con independencia de la anchura del usuario. Desde Acer apuntan que se puede configurar un punto de masaje programable para que la silla se concentre en una zona concreta.

Por eso esto fuera poco, en la zona del reposacabezas Acer ha metido ni más ni menos que dos altavoces Bluetooth. Estos los podremos conectar al ordenador para jugar y cabe esperar que se pueda hacer lo mismo con el móvil. Todo esto se controlará mediante una serie de botones colocados en el reposabrazos derecho. Para que todo esto funcione la silla tendrá que estar conectada a la corriente (60W) usando el cable de 1,8 metros incluido.

Precio y disponibilidad

Por el momento Acer no ha desvelado el precio y la disponibilidad de esta nueva silla gaming. No es la primera vez que la compañía se anima a hacer una silla de este tipo, ya que en la Predator Thronos Air (su estación gaming de 9.000 euros) ya vimos una tecnología similar. De momento, no se sabe sobre su disponibilidad en América Latina. Mucho menos en la Argentina.

(Con información de Xataka)