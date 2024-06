Colombo le respondió a Ibarra por sus dichos sobre Orrego

Canal 13 fue testigo de un duro cruce entre Mauricio Ibarra y Rodolfo Colombo. El primero pasó el pasado viernes por Banda Ancha donde tuvo algunas críticas contra el gobernador Orrego. El segundo, actual Jefe de Asesores, no lo perdonó al rawsino al momento de contestar en Más allá de las Noticias.

Ernesto Lloveras: - Señor Rodolfo, queremos que usted nos ayude a interpretar palabras que dijo el ex funcionario Mauricio Ibarra sobre el gobierno actual de Marcelo Orrego y además sobre que el actual gobernador no hacia una presentación concreta sobre las necesidades sanjuaninas en Buenos Aires hacia la presidencia de la nación, como que había allí una conducta bastante displicente.

Rodolfo Colombo: - Más allá de mauricio a quien respeto y aprecio, me parece que contestarle sería entrar en una discusión política y empezar a ver quien tiene razón. Me parece que los sanjuaninos hablaron con el voto el año pasado y no hay duda de la manera en que lo hicieron. Vos fíjate la elección a la cual nos enfrentamos: cambiaron la legislación, cambiaron de golpe el sistema electoral que teníamos de un día para otro, pensando que les iba a beneficiar. Y fueron encima los dos grandes representantes que ellos tenían juntos para sumarse los votos, tanto Uñac como Gioja. Vos a priori lo contabas en Buenos Aires y todos te decían “usted va a enfrentar a los que gobernaron hace 20 años”, con el aparato, con la prevena, con todo lo que hacen y con el supuesto equilibrio que plantea Mauricio y nosotros dijimos, vamos a enfrentarlos y le vamos a ganar. Bueno, los sanjuaninos demostraron con el voto que la provincia no estaba equilibrada. No es una discusión mía con él o de él conmigo o de nosotros con ellos. Los sanjuaninos decidieron un cambio, porque la provincia, así como el país no daba para más, la provincia tampoco daba para más. Y los últimos años con Uñac mucho menos, digo, hay una realidad de gestión, de que no está ordenada, de que los temas de fondo que los sanjuaninos les preocupan y estos temas no estaban. Vamos a los temas, por ejemplo, la emergencia hídrica, es una emergencia que viene hace muchos años, la universidad hace 20 años, lo plabo que está siempre en los temas ambientales eso es lo que también interesa no solamente administrar el día a día o cortar cinta por parte de quien gobierna, sino también prevenir situaciones que pueden afectarnos a las generaciones de hoy y las del mañana.

EL: - Bueno, decía Ibarra que han dejado una provincia muy ordenada, pero también debemos recordar lo que decían algunos funcionarios del actual gobierno de Marcelo Orrego, apenas asumido a 100 meses el ministro actual de salud pública, el interventor de la obra social provincia, donde decían que bueno, las arcas estaban bastante complicadas.

RC: - Claro, hay una deuda de 1.500 millones de pesos, una cuestión de proveedores. Y la deuda financiera, es enorme, hay más de 60.000 millones de pesos, una planificación que no la podemos hacer, y ellos pensaban que iban a ganar, entonces la iban a ir seguir dibujando para adelante. Es una realidad que se tienen el día a día, muy distinta a lo que plantean, pero igual te vuelvo a decir, la gente es la que evidentemente no se sintió representada, no vio ese equilibrio fiscal, no vio ese orden, no vio la solución de fondo, no vio la asistencia que recién Mauricio hacía referencia, y evidentemente no lo vio, no lo sintió por eso votó el cambio. Pues por eso es la gran esperanza que hay a nivel nacional y a nivel provincial, exactamente lo mismo. Porque ese mismo orden que supuestamente plantean los que se fueron y los que la gente decidió que se fueran, son los que respaldaron a Massa y la presidencia de Fernández en su momento, al Kirchnerismo, por supuesto, y la locura de la campaña de Massa son ellos, los que lo llevaron a San Juan a pedir el voto por ellos. Y esa realidad de Massa nos lleva a la dificultad enorme, aparte la crisis que veníamos de años, a la dificultad enorme, en el último tiempo, la emisión tremendamente, la locura de tomar decisiones, por ejemplo, con el haber de los jubilados, y un montón de situaciones que nos llevan a la realidad que, si no llegamos a la hiperinflación fue por las medidas drásticas que se tomaron.

Nadie quiere el ajuste como lo hizo Milei, pero si no se hacía alguna manera, la inflación iba a seguir galopando. Entonces había que hacer cosas, aún con el dolor, pero digo, evidentemente, los que nos gobernaron, los últimos años, la verdad que lo hicieron muy mal, y esas son las consecuencias, estamos viendo, y tan así, y eso aparte de gobernar mal, con la cantidad de plata que entraba en las gestiones anteriores. Orrego está haciendo, y estamos haciendo un esfuerzo enorme, haciendo malabares, y el estado sigue funcionando, sigue dando respuestas, no quizás de la manera que quisiéramos, pero seguimos avanzando, por ejemplo, con los préstamos en producción, con el avance en un montón de situaciones en salud, en educación, y sin embargo, entre tres veces menos de plata que antes.

EL: - Ahora se referencia también Mauricio Ibarra, a otro aspecto, directamente apuntando al gobernador, como que no cumple la función del gobernador, de plantarse frente al presidente o la autoridad nacional, para pedir cosas para San Juan e impulsar más el desarrollo como que es todo, aceptar y aceptar lo que impone el gobierno nacional.

RC: - A ver, si pararse y gritar en los medios de comunicación es a lo que se refiere, me parece que no es la manera hacer política, ni es la personalidad de Marcelo, es decir, se hacen en los planteos institucionales, Marcelo es sumamente firme, cuando va a plantear cualquier tema a Buenos Aires y tan es así que se ha logrado avanzar en la terminación de las obras publicas que estaban, gracias a la actitud de la gestión, se ha logrado, te digo, porque lo conozco bien de cerca, lograr que un resonador para el Marcial Quiroga y dos ecógrafos que estaban hace dos años y medio parados en la aduana lograran salir gracias a la gestión de Marcelo asi como del mismo modo Amilcar Dobladez como ministro, hoy ya están en San Juan y están funcionando, digo, por tomar ejemplo rápido, de que eso es firmeza en las decisiones, ir y plantear lo que los sanjuaninos hace rato estaban esperando y no se tenían por las malas gestiones anteriores, y hoy se tiene así que, digo, no es una cuestión de quien grita más fuerte, pero permitime una cosa porque no quiero dejarla pasar, digo, cuando hablamos de equilibrio, para nosotros es muy importante, Marcelo lo dijo en campaña y lo estamos haciendo del primer día: seguridad, educación y salud. Y tomemos el tema de educación, San Juan está tercera de abajo para arriba, en el podio de los últimos, en el último observatorio de educación del año pasado.

EL: - Las pruebas Aprender

RC: - La prueba de Aprender exacto. Somos los peores de los tres peores, de todo el pais. En lengua y matemática, fundamentalmente, que es la que toma la prueba de Aprender, pero digo, me parece que ese ya es el reflejo de San Juan después de 20 años, con un montón de plata, con recursos, con docentes mal pagos, como hemos tenido, digo, con una realidad académica que no es la que necesitamos para los futuros dirigentes, la sociedad nuestra, el hoy de la educación, es lo que no va a dar de una realidad del mañana. Y a la vez la conectividad que hoy va a pegar a la mano de la educación, no tengas dudas Ernesto, sos un tipo que la tecnología, la vivís y te conozco, y sé que te gusta. Y esa tecnología, si el pibe de cualquier barrio, de cualquier departamento, hasta el último rincón de Malimán de donde sea. Digo, no tiene la conectividad. No va a estar criado igual, no va a tener la misma igualdad oportunidades que los que estamos entre cuatro avenidas. Y me parece que una realidad en el siglo XXI no se puede estar diciendo que con todo respeto le digo a Mauricio “que está bien, que San Juan lo dejó ordenado”, cuando la educación fue un desastre y la conectividad un desastre, y en un montón de temas, la verdad que es una vergüenza.

EL: - Bueno, para aprovechar su presencia acá, Rodolfo, usted es una persona que viene de la política, familia política. ¿Cómo está viendo el gobierno nacional? Javier Milei. Muchos dicen bueno, no le interesa tanto estar en la Argentina, sale al exterior permanentemente. Pero la pregunta es, ¿Está descuidando la gobernabilidad en nuestro país o está tratando de traer inversiones y esta es la única forma?

RC: - No es la única forma, pero obviamente poner a Argentina en la agenda mundial es importante. Y creo que Milei en eso lo está logrando. Hay cosas que obviamente uno, con mucha humildad desde nuestro lugar, acá en San Juan y del medio lugar en lo personal, vemos bien y muy bien, y otras que no nos gustan y que nos preocupan. Y eso son realidades, que el gobierno nacional haya decidido hacer el ajuste por las provincias y por los jubilados es muy duro para el día a día. Es muy duro para gobernarlas, que tenemos la obligación para Marcelo, para Fabian, con todo el entusiasmo y la esperanza que la gente puso en el cambio y a partir de ahí también, por ejemplo, con el haber de los jubilados, digo porque hoy que lo peguemos a la inflación hoy, es lo que uno buscaba por lo menos en el nuevo cálculo del haber del jubilado. Es un tema que yo conozco, me sensibilizo mucho cuando estuve y sé que aparte los jubilados lo merecen. Pero si vos no lo pegas al día a día de hoy, al poder adquisitivo y a la fórmula de la inflación, pero equilibrando y compensando lo que perdió en estos cinco meses, perdió más del 35% el haber del jubilado desde lo que fue con la inflación y el cálculo anterior del de Fernandez. Y en las años anterior y peor y si vas para arriba de la mínima, cada vez más grande es la brecha es lo que se perdió. 35-40 el que perdió de la mínima. 60-70 el que perdió los que más cobran. Se me parece que son cosas que duelen y que obviamente queremos el equilibrio fiscal, queremos el deficit sincero, pero ese costo de un día para otro es muy duro, porque no te da tiempo ni acomodarte. Digo, el suelo docente que nos dejó con los temas de docente que no pudimos, el fondo compensador, el tema de los transportes. Tan en boga ahora, digo, el subsidio del transporte que sigue el gobierno nacional dándoselo a CABA y a la Provincia de Buenos Aires y al interior no. Y es muy duro para que la provincia se haga cargo de golpe, pues antes era fácil, si lo pagaba en un gran porcentaje la nación. En cambio nosotros tenemos ese cargo con mucha menos plata que entra, sin ATN, con una realidad enorme, con una inflación de más de 250%, entonces me parece que lo que estamos haciendo es enorme, hay que ser muy cauto con lo que se dice, porque hoy no importa si yo tengo una razón, la tiene Mauricio, quien la tenga, lo que importa es que la gente vive a mejor y la gente le demos respuesta. La gente necesita que la democracia resolucione los problemas.

EL: - ¿Va a investigar este gobierno con cualquier irregularidad presunta que se descubra del anterior gobierno? porque hay cuestiones que han dicho los funcionarios actuales, el mismo caso que usted decía recién, el Interventor de la Obra Social Provincia, por ejemplo, el mismo ministro de salud pública, bueno, lo que en un principio se había gastado 14 millones de dólares en publicidad, pero no se conoció ninguna denuncia por parte del gobierno.

RC: - Sí, a ver, es muy bueno que trasciendan las cosas, que tomen estado público, las denuncias que se tengan que hacer y que estamos en la presencia de un delito, no tengas duda Ernesto, entonces, si hay algo que hay que hacerlo se hace, todo el funcionario tiene la responsabilidad, si no sos parte… No solo tenés la obligación si no que tampoco estás cumpliendo con los deberes del funcionario público. Ahora, el tema es que tampoco, digamos, podemos ser ingenuo. Si vos disfrazas, 14 millones de dólares, si es que fue así, ¿no? En una campaña para promoción de San Juan y el que te cobra, te cobra 14 millones de dólares, el problema del que paga, no del que te los cobra. Entonces hay que avanzar, se verá, y demás, o el tema, lo mismo que obra social, si vos pagas mal, es un delito, el problema del que paga mal, no hay que ver cómo, y si se descubre que hay un delito, bueno, por supuesto, obviamente, que se van a hacer las denuncias.