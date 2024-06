El detalle sobre qué pasa con el Complejo La Superiora

Ernesto Lloveras: - Enterarse de la noche a la mañana que se tiene una deuda impresionante y que esto puede alterar todo lo que es el proyecto político, institucional, financiero, de una municipalidad, de un departamento tan importante como lo es Rawson. El tema de las expropiaciones siempre es complicado porque es una institución dentro del derecho donde el Estado decide comprar un inmueble, un lote, lo que sea, y claro, hay que pagar y por allí está el juicio en el medio, los propietarios, que la mayoría de los casos están disconformes y se produce un alitis, un juicio. Pero en este caso se producen varias cosas que queremos que nos explique justamente por su calidad de Intendente. ¿Qué pasó realmente? Porque cuando comienza todo esto fue en el año 2012. Arranquemos de ahí, ¿qué pasó en 2012?

Carlos Munisaga: - Sí, como decías vos, la propiedad es una adquisición forzada de un inmueble, en el 2012 se establece, se declara esa decisión de adquirir ese inmueble, la superiora. Hoy tenemos allí erigido un complejo cultural y deportivo muy importante para la comunidad, hay un museo inclusive. Tiene muchísimas actividades culturales, deportivas y sociales que le estamos dando un uso casi de gran envergadura para la sociedad, pero lo importante es que en ese proceso se discutía básicamente cuál era la indemnización por esa adquisición forzada que había decidido el municipio. Tiene una instancia previa al juicio donde administrativamente se trata de llegar a un acuerdo. Hay una tasación allí, en esa parte administrativa, en esa instancia administrativa, 5.800.000 pesos es lo que determina el Tribunal de Tasaciones. Con ese valor el municipio deposita y lleva adelante la deposición.

EL: - Y se paga un 85% del valor…

CM: - Más o menos, pero se paga lo que dice el Tribunal de Tasaciones, 5.800.000. El tema es que el titular, los dueños de ese terreno, se sienten agraviados, afectados por la indemnización y van a juicio a discutir un valor justo. Ese es el objeto del juicio. Tramita distintas instancias, primera y segunda instancia. Hay una intervención nueva ya en juicio del Tribunal de Tasaciones, la que impone la ley de intervención. En esa intervención del Tribunal de Tasaciones dice, miren, el valor es 6.800.000, no 5.800.000. Igualmente se sienten agraviados por esa tasación. Hay fallo de primera instancia que dice este es el precio, 6.800.000 con tasa activa. Apelan, va a la cámara, en la cámara también se discute, allí se debate la litis en esa situación. Y la cámara cuando resuelve dice, es 6.800.000, pero con tasa pasiva, según dice la cámara de apelaciones. Se siguen sintiendo agraviados los afectados, llega la corte de justicia y con un cambio en el medio de la ley de expropiaciones. Se incorpora el artículo 20 bis, que habla del valor real y actual del inmueble para romper con aquel criterio que existía y que había generado tanto perjuicio y problemas con sentencias en San Juan, que era el valor histórico. Y cuando analiza la situación la corte dice que no, le corresponde tasa pasiva. Hay una tasación que dice que es 6.800.000, pero el valor real y actual habría que determinarlo porque si no, pagando un millón, que es lo que falta, no se esté indemnizando con justicia al propietario. La corte dice, determinen ese valor, de alguna manera actualícenlo y le ordena esa situación a la instancia inicial, originaria que es volver a primera instancia. Pero la corte no fija un monto, solo dice “apliquemos el articulo”

EL: - Pero no aplica en forma muy distinta a la mega causa que se está también emitiendo.

CM: - Es que hubo un cambio de ley. Entonces lo que planteas dice que para garantizar el derecho de propiedad y que haya un valor actual y real, establezcamos algún criterio porque ese millón que falta no le vamos a estar indemnizando con justicia. Esto dice la corte y manda que se determine ese valor. El problema se genera y es donde nosotros vemos la afectación grave a la defensa de los intereses del municipio, a partir de allí a la ejecución de esa sentencia. No obstante, se podría haber planteado un recurso extraordinario federal por parte de los abogados que estaban en ese momento. Podrían haber planteado un recurso extraordinario federal. Pero bueno, en el ámbito en cómo se había planteado. Los criterios de la corte suprema de la nación podrían haber encontrado alguna cuestión que quisiera las posibilidades de éxito de recurso ponerlas en duda de alguna manera. Pero podría haber metido un recurso extraordinario. Pero lo grave, digamos la defensa grave que se omite es la instancia en donde empieza la ejecución de esa sentencia para determinar ese valor. Porque la jueza de primera instancia, cuando recibe la causa, manda a tasar nuevamente.

EL: - Digamos una nueva tasación, una segunda.

CM: - Una segunda tasación cuando ya se había cumplido con criterios conforme a lo que exige la ley, manda a hacer una segunda tasación en donde no determina qué consideraciones debe tener el tribunal. Y ahí se produce el descalabro y la pérdida de lógica en la causa y el salto de una posible situación de condena que se puede encontrar el municipio, que es donde nosotros nos hemos sentido indignados, agraviados, escandalizados y es el momento en el que estamos. Porque el tribunal de tasaciones, que había hecho una tasación en el 2017 por 6.800.000 pesos, dice ahora, seis años después, que es 1.500.000.000. Cambiando los criterios de referencia para hacer la tasación, tomando otras valoraciones de otros inmuebles distintos a los que había tomado en la zona cuando se fijó aquel, y el municipio no hizo nada frente a esa tasación.

EL: - Bueno, pero ustedes han presentado ahora recursos desestimados también por este extemporaneo.

CM: - En septiembre del 2023 esa nueva tasación no se cuestiona y ahí nosotros asumimos el 10 de diciembre, nos presentamos en todas las causas que había, pedimos suspensión de término. Cuando analizamos la situación y vemos el problema que se encontraba el municipio, se plantea una nulidad a esa tasación y no la otorga la jueza de primer instancia. Y dice, no, esa tasación está, ha adquirido un grado de firmeza, usted no se ha puesto oportunamente.

EL: - Le queda únicamente la queja.

CM: - Planteamos la queja que la semana pasada había sido desechada por una cuestión de extemporaneidad absolutamente injusta, y explota la situación. Planteamos una reposición a ese rechazo a la queja por parte de la cámara y aquí estamos. Ahora, lo que planteamos es encontrar ese punto justo y mi deber, más allá de hacer justicia, es defender los intereses rawsinos. Yo no puedo permitir que esa sentencia se ejecute y se valúe y se cuantifique de la manera en la que está hasta hoy planteado.

EL: - ¿Cuánto sería el importe de la deuda?

CM: - 1500 millones fijan de tasación, como se había pagado más o menos el 85%, dice bueno, le saquemos el 15 a esos 1500, son 220 millones, más los intereses de tasa pasiva que había fijado la sentencia, están 370 millones. Yo no puedo permitir eso.

EL: - ¿Y de cuánto es el presupuesto anual de la municipalidad?

CM: - Bueno, tenemos un presupuesto de este año casi de 20.000 millones, pero tiene que ver con todos los gastos corrientes y todo el funcionamiento, pero 370 millones a nosotros nos afectan las obras, los servicios que le podemos prestar a los vecinos. Vengo de una inauguración en este momento en un barrio, de una obra que hemos llevado adelante allí, todo eso se ve afectado. Entonces, aquello que no se defendió oportunamente como correspondía en el 2023, lo que estamos bregando ahora es encontrar la instancia de defensa para lograr la razonabilidad del caso, pero además para defender los intereses de la municipalidad de Rawson de la mejor manera posible. Hay una sentencia condenatoria, el municipio tiene que pagar, porque es lo que se ha discutido en el juicio, tiene tres sentencias. Debe pagarse, pero que paguemos lo que corresponda, hay una que hay sentencia de cámara que dice que tenemos que pagar un millón con tasa pasiva, la corte ha dicho que hay que respetar la tasa pasiva, pero con el millón no es suficiente.

EL: - Dice que en el medio de todo, Carlos, por estas decisiones judiciales bastante criticables. Por otro lado, hay también una falta de defensa a la municipalidad por parte de los abogados anteriores del municipio. Y falta de información a ustedes que no les pasaron tampoco ningún tipo de datos, información como para maniobrar con tiempo y forma.

CM: - Bueno, por eso estamos en esta situación poniendo de relevancia el caso. Inmediatamente yo la semana pasada, en realidad esta semana, el día miércoles, lo informé al consejo deliberante en la situación que estamos, esto ha tomado difusión pública que es lo importante y lo que estamos buscando es que nos den la posibilidad de defendernos, porque el municipio no lo ha hecho como corresponde durante el año 2023 y nosotros necesitamos defendernos. Estamos en una instancia de ejecución de tres sentencias en donde la liquidación y la determinación de las evaluaciones no causan estado, pueden estar permanentemente hasta que se diga cuál es la liquidación final, se puede estar evaluando situaciones. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que le hemos planteado a la jueza y que pretendemos que nos abran esa instancia de defensa para encontrar el valor que corresponde en donde de alguna manera indemnice a los titulares definitivamente y que el municipio no se vea afectado en sus arcas.

EL: - Sabemos que la doctora Vanessa Laciar está llevando adelante todo lo del caso, la nulidad y de allí bueno, ver si la justicia abre esta última parte del proceso para definirlo y ver si la parte que son los propietarios se pueda llegar a un dialogo o incluso un acuerdo extra-municipal.

CM: - Pero sin que me pongan en la mesa esa tasación que es un escándalo. Bueno habría que ver qué pasó. Lo que hizo el tribunal de tasaciones ahí, se salió todos los criterios, también cuando ha mandado a la tasación el juzgado con decisión subadministrativo no ha fijado criterios claros.

EL: - ¿Ha cambiado realmente la corte de criterio o está basada a diferencia de interpretación por la incorporación de una norma nueva?

CM: - Y un poco justifica desde ahí la decisión, no fija el monto de la corte lo que dice el valor actual y real que establece el 20 bis. Hay que verlo, construirlo razonablemente porque 6.800.000 pesos se consideran insuficiente para indemnizar, y la decisión que se tomó para fijar su parámetro, una nueva tasación que está descabelladamente establecida y que se sale de los criterios que ha tenido de referencia anteriormente. Entonces por eso es lo que nos escandaliza, nos agravia y lo que estamos pidiendo defender para defender los intereses de todos los rawsinos.