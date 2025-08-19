Tras la polémica de la contratación de proveedores mineros extranjeros para proyectos que se desarrollan en San Juan, comenzó el debate de la modificación de la ley de proveedores mineros, una ley que le permite a las empresas extranjeras a contratar cierto cupo de personas que provengan de fuera de San Juan. El empresario sanjuanino de HG Perforaciones, Eduardo Caputo, habló con Canal 13 San Juan y defendió la labor de los proveedores locales.

Caputo expresó que la minería sí toma personal de San Juan y que “todos conocemos a alguien que trabaja en la minería”. El problema que existe en la provincia es la ley que tiene un tratado binacional, la cual permite que los proveedores traigan a chilenos a trabajar de este lado de la cordillera.

“Hay un caso que hemos denunciado públicamente que es una empresa que está explorando Lunahuasi y trajo una empresa de Chile sin realizar ninguna licitación, dejando sin oportunidades a las empresas locales”. El empresario comentó que hay un gris dentro de esta situación, puesto que estas licitaciones al ser privadas, no se ven en la obligación de informarles a todas las empresas, pero “en el rubro es muy importante el aspecto social y el impacto social de lo que desarrollan”.

Caputo fue contundente y dijo que es un escenario lamentable con el que se han encontrado porque “sabiendo que en San Juan hay maquinarias que hace mucho tiempo que están frenadas, nos llama la atención. No sé si no nos tienen confianza, pero no nos han pedido ni los precios para saber si somos más caros o no, pero es el escenario con el que nos hemos encontrado”.

Por último, mencionó que en San Juan hay excelentes personas y profesionales, “pero no son tenidos en cuenta”.