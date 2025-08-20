El Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), organismo dependiente del Ministerio de Minería, informó que ya se adjudicaron dos de las seis áreas incluidas en el Concurso Público de Licitación abierto en diciembre de 2024.

El área 13, denominada Marisa I y ubicada en el departamento de Calingasta, fue otorgada a la empresa Andes Corporación Minera S.A. En tanto, el área 10, llamada Girasol y situada en el departamento de Iglesia, quedó en manos de la Compañía Minera Aguilar S.A.

El proceso licitatorio se inició con publicaciones en el Boletín Oficial los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2024, y contempló la apertura del sobre Nº 1 el 26 de marzo de 2025 y del sobre Nº 2 el 25 de abril del mismo año.

Desde el IPEEM indicaron que actualmente se trabaja en la definición de los contratos de exploración con derecho a explotación con cada una de las compañías adjudicatarias, mientras se continúa con el análisis de las demás áreas incluidas en la convocatoria.