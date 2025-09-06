El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, mantuvo un encuentro con representantes de la empresa Vicuña, en el marco de las reuniones que impulsa la recientemente creada Secretaría de Minería. El jefe comunal destacó en el móvil de Canal 13 que el objetivo es avanzar en un registro municipal que permita conocer con precisión qué contratistas y prestadores de servicios trabajan con la compañía.

“Desde la Secretaría de Minería se vienen llevando a cabo reuniones con distintas empresas", comentó. "En este caso fue con Vicuña, pero la idea es que se realice con todas, con el fin de llevar muy de cerca un registro municipal”, explicó Espejo.

El intendente detalló que la intención es “tener contacto directo en cuanto a las necesidades de las prestaciones que se requieren, conocer qué ofertas pueden estar dentro del departamento y, por supuesto, hacer hincapié en lo laboral”.

Uno de los puntos que marcó la agenda fue la presencia de proveedores extranjeros. “Hay grandes títulos respecto de los contratistas chilenos. Nosotros lo hemos pedido por escrito, queremos saberlo documentadamente, porque cada vez que hemos hablado nos dicen que no es tan así. Pero necesitamos la información oficial para tener una opinión bien fundada”, señaló el jefe comunal en diálogo con este medio.

En ese sentido, remarcó que la prioridad debe estar en la contratación de proveedores locales. “Por supuesto que todos los iglesianos y los sanjuaninos queremos que se contrate la mayor cantidad de prestadores de acá de la provincia, y especialmente del departamento de Iglesia. Queremos que siempre estén en la consideración y tengan la posibilidad de participar”, sostuvo.