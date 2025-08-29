Las áreas Del Carmen y Jagüelito están en periodo de concesión inera y este jueves se realizó la apertura de sobres en las instalaciones del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). Adquirieron el pliego 11 empresas pero solo dos se presentaron este jueves. Según confirmó el vocal del IPEEM Andres Chanampa a Canal 13 San Juan fueron Shandong y Boroo Mining.

Chanampa, destacó que este proceso representa una oportunidad significativa para la región, señalando que "es un paso muy importante para la provincia y esperemos que luego sea una explotación importante que puede generar trabajo".

Según Chanampa, la apertura del primer sobre, realizada el jueves 28 de agosto, marcó el inicio formal de esta nueva licitación del Ipeem. En esta etapa inicial, se verificó la capacidad técnica y financiera de las empresas que respondieron al concurso público. El vocal detalló que, aunque once empresas habían adquirido los pliegos, solo dos presentaron ofertas: Boroo es una firma de Singapur, mientras que Shandong Gold es una empresa de China.

El vocal también enfatizó que las áreas Del Carmen y Jagüelito, ambas en Iglesia, ya cuentan con un avance considerable de trabajo previo. Explicó que "las empresas que han estado anteriormente han hecho avances de trabajos de perforación. Aproximadamente, son casi 100 mil metros". Este esfuerzo exploratorio previo ha revelado un recurso aproximado de "1.400 y 1.500 onzas".

El proyecto Del Carmen se sitúa en la cordillera de Los Andes, en la Cordillera Frontal, dentro del distrito minero Valle del Cura, cerca de otros proyectos como La Ortiga, Tagua y la mina Veladero, a unos 300 kilómetros de la capital sanjuanina. Por su parte, el proyecto Jagüelito, también en alta cordillera y en el mismo distrito minero, se ubica a unos 310 kilómetros de la ciudad, destacándose por estar en el "corazón de la faja metalogénica de El Indio, una zona reconocida por su potencial aurífero". La actual licitación busca, según Chanampa, programas de exploración que, con el tiempo, podrían evolucionar hacia una explotación.

El proceso licitatorio continuará con la apertura del segundo sobre, que contendrá la oferta económica de las empresas. Chanampa indicó que este paso se realizará en aproximadamente 20 días.