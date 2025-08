La gran oportunidad del cobre: Argentina podría liderar la nueva era energética global

En un escenario global marcado por la transición energética, el cobre se posiciona como un recurso estratégico. Sin embargo, su demanda está creciendo más rápido que la capacidad de producción, lo que plantea un desafío mundial. Así lo explicó Carlos Piñeiro Cruz, analista senior de cobre, en Canal 13.

“La industria enfrenta una disonancia muy clara entre la creciente demanda del cobre, impulsada por la electrificación, las energías renovables y los autos eléctricos, y la dificultad para poner en marcha nuevos proyectos mineros”, sostuvo Piñeiro en este medio.

Según detalló, esta brecha —conocida como supply gap— podría alcanzar las 8,7 millones de toneladas de cobre para el año 2035. “Esto equivale a la producción combinada de Chile y Perú, los dos principales países productores del mundo. Sería necesario construir unas 100 minas medianas en solo diez años para compensarlo”, advirtió.

En ese contexto, el especialista remarcó que Argentina tiene una oportunidad única para emerger como jugador clave en el mercado global del cobre: “La gran oportunidad la tiene Argentina, que posee muchos proyectos y depósitos que aún no han sido explotados. Eso podría traducirse en bajos costos y buena mineralogía. Solo falta voluntad para avanzar”, aseguró.

Entre los proyectos con mayor potencial mencionó a Vicuña, Josémaría, y Los Azules varios de los cuales se encuentran en San Juan. “Llegan en un momento crítico, justo cuando el mercado necesita nuevos suministros. Creemos que se desarrollarán en un entorno de buenos precios”, agregó.

Respecto a las alternativas frente a la escasez de cobre, Piñeiro explicó que existen algunas, pero no todas son viables. “Se podría aumentar el reciclaje, aunque la recolección de chatarra de cobre no es sencilla. También existe la posibilidad de sustituir el cobre por aluminio en ciertas aplicaciones, pero no siempre es posible”, señaló. De no solucionarse, podría producirse lo que se denomina “destrucción de la demanda”, es decir, que directamente algunos proyectos no puedan concretarse por falta de insumos.

Finalmente, el experto hizo un repaso por la situación en América del Sur. “Chile alcanzó su pico productivo hace casi una década y hoy lucha por recuperar ese nivel. Perú venía creciendo, pero lleva dos o tres años estancado. Argentina, en cambio, tiene depósitos sin explotar y la ventaja de poder entrar al mercado en el momento justo”, concluyó.