Perea sobre la ley de proveedores mineros: "Será superadora, efectiva y traerá previsibilidad"

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aseguró que la nueva ley de proveedores mineros será una herramienta clave para fortalecer el desarrollo de las comunidades y brindar seguridad a las inversiones. "Estamos comprometidos en que la ley que va a salir será totalmente superadora", afirmó.

Durante este miércoles, en el programa Mirá Quien Habla, Perea explicó que el proyecto se encuentra en proceso de evaluación y estudio, con un enfoque centrado en potenciar a los proveedores locales. "El foco está en el desarrollo de nuestros proveedores, de nuestras comunidades, y también en crear un sistema de medición que nos permita generar una matriz robusta para evaluar el impacto", señaló.

El ministro destacó la importancia de contar con herramientas que ordenen y den previsibilidad al sector. "Lejos de limitar las inversiones, esta ley va a dar un marco de seguridad. No está siendo elaborada para eliminar la competencia, todo lo contrario, busca ordenar, equilibrar y medir", remarcó.

Perea subrayó que el compromiso del Gobierno es cuidar a las comunidades y fortalecer el desarrollo de los proveedores locales. "La medición es una herramienta segura y este sistema nos permitirá garantizar que los beneficios lleguen realmente a quienes corresponden", concluyó.