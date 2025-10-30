El Proyecto Altar, uno de los desarrollos mineros más importantes de San Juan, avanzó con la presentación de su Evaluación Económica Preliminar, un paso clave que define la inversión estimada, el plan de trabajo y la proyección de producción de cobre. Según se informó, la inversión prevista será de 1.590 millones de dólares.

La periodista Carolina Putelli, de Canal 13 San Juan, destacó desde la feria minera que este es el primer informe económico formal que realiza el proyecto. En él se detalla el plan de minado, la cantidad de años de explotación y el volumen de cobre que se prevé producir anualmente.

Putelli recordó que, con este anuncio, San Juan ya cuenta con cifras concretas en sus principales proyectos: mientras Los Azules tiene una factibilidad confirmada por 3.200 millones de dólares, y Pachón por 9.500 millones, Altar se posicionó con una propuesta más moderada, aunque significativa, dentro del mapa minero cuyano.

Durante el encuentro, también habló el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien mencionó los avances de PSJ Cobre, el proyecto más importante de esa provincia, que ya cuenta con su declaración de impacto ambiental aprobada. Cornejo remarcó que el objetivo de Mendoza es insertarse de lleno en la actividad minera, un cambio de postura frente a años anteriores, cuando la provincia mantenía una posición más restrictiva por la Ley 7722 y la fuerte oposición social al desarrollo del sector.

El avance del Proyecto Altar reafirmó el papel de San Juan como polo minero nacional, mientras que Mendoza busca sumarse al crecimiento regional con nuevos emprendimientos y una apertura más decidida hacia la minería.