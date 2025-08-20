El tratado binacional que tiene Argentina con Chile con respecto a la contratación de proveedores y mano de obra dentro de la minería es un tema que está en el ojo de la tormenta en este último tiempo, debido a que desde Vicuña se contrató a personal del país vecino, lo que generó un descontento en el entorno local. El diputado nacional Walberto Allende, quien forma parte de la Comisión de Minería dentro del Congreso, comentó a Canal 13 San Juan que en la última reunión de la comisión se habló sobre el tratado binacional y la ley de cierre de minas.

“Se tocó este tema del tratado binacional y también la dificultad de las provincias en continuar con las obras de infraestructura. Estoy en oposición de que el gobierno nacional haya liberado a las empresas exportadoras de oro y que no se les esté cobrando ningún tipo de retención del derecho de importación”, aclaró el diputado, destacando que se trata de una opinión personal.

“Se podría haber cobrado y no son coparticipables, es decir, es un recurso que se deja Nación. Lo que podría haber hecho es cobrar este derecho a la importación y coordinar con las provincias para destinarlo a las obras de infraestructura que necesitan las provincias y no reciben fondos nacionales”, agregó.

Allende comentó que en la comisión se trabajará sobre el proyecto de ley de cierre de minas, como así también sobre la contratación de proveedores mineros. “Hay aceptación de todos los que integran la comisión y vamos a darle participación a ministros y secretarios de minería, teniendo en cuenta que hay provincias que ya cuentan con una reglamentación provincial, como lo es Santa Cruz, que la sacó hace poco”.

Por último, mencionó que “se puso de manifiesto un poco la demora que de los 11 proyectos presentados para la adhesión al RIGI solo dos han sido aprobados por el momento. Nos alegró por ejemplo el tema de la mina Pachón, que llevaba tantos años sin poder comenzar con la construcción y su desarrollo, que la misma va de la mano con el proyecto Aguas Ricas en Catamarca”.