El sanjuanino Hugo Goransky fue designado como secretario del Departamento Minero de la Unión Industrial Argentina (UIA), un espacio que se formalizó hace poco más de un año como continuidad de la Mesa Minera. Con más de ocho años de trayectoria en distintos cargos dentro de la entidad y expresidente de la Unión Industrial de San Juan, Goransky destacó la importancia de este nuevo rol y afirmó: “Me siento muy honrado con esta designación”.

El empresario señaló que uno de los principales desafíos será continuar posicionando a la minería como motor de desarrollo económico y sustentable para el país. “Este rol tiene que ver con mostrar la importancia de la minería como factor de desarrollo para todo el país y algo que no es menor, que gracias a la minería hoy el mundo es mucho más sustentable”, expresó. Además, subrayó el papel del cobre en la electromovilidad y en la economía circular como un aporte directo al cuidado ambiental.

En ese sentido, valoró las medidas adoptadas en San Juan para garantizar la transparencia y la responsabilidad ambiental en los proyectos. Resaltó la tarea de la policía minera y el centro de monitoreo provincial como herramientas que fortalecen la confianza en la actividad y permiten demostrar con hechos la seriedad de los controles.

Por último, Goransky aseguró que la percepción de la minería en Buenos Aires y en el país ha cambiado en los últimos años. “Recuerdo en los primeros tiempos que, cuando hablaba de minería en Buenos Aires, decían ‘uu, la minería esto, la minería aquello’. Pero ahora mejoró la imagen de la actividad. Tenemos que mejorarla más, pero con un debate justo, con un debate técnico, mostrando sin miedo los proyectos y todo lo que la minería genera”, concluyó.