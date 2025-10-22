La politóloga Yanina Jotayán, en su participación en el programa "Mira Quien Habla", presentó un profundo análisis sobre la dinámica global de monedas y modelos económicos bajo el título "Cuando el dinero gobierna". Jotayán puso el foco en la creciente tensión entre el dólar estadounidense y el yuan chino, un debate que, si bien fundamental, a menudo queda relegado en las discusiones públicas.

Jotayán sugirió que la rivalidad monetaria y económica entre Estados Unidos y China representa mucho más que una simple disputa comercial. "Hay que analizar la situación entre el dólar y el yuan, porque es un tema que no se discute tanto", indicó.

Expertos en el tema señalan que "Algunos aseguran que están discutiendo dos modos de capitalismo". Este enfrentamiento es histórico, ya que, "Por primera vez, después de dos o tres siglos se está disputando otro modelo que no es el oxidental, que va más allá de la hegemonía estadounidense". Este desafío introduce un modelo alternativo que no se alinea con las estructuras económicas occidentales tradicionales.

Competitividad y oportunidades en Asia

El análisis también abordó la relación histórica y actual con el actor hegemónico, Estados Unidos. Jotayán señaló que el principal inconveniente en esta relación radica en la propia capacidad productiva del país en cuestión: "El problema con Estados Unidos es que éramos y somos competitivos", lo que implica una constante tensión en el escenario económico global.

Sin embargo, la mirada se extiende hacia nuevas oportunidades que surgen en el continente asiático. Se destacó que la relación con China, y con Asia en general, abre "otras posibilidades" para las economías que buscan diversificar sus alianzas. "También es cierto que, con algunos socios, no solo China, sino también si miramos a Asia, tenemos otras posibilidades, porque ahí entra las políticas públicas", concluyó Jotayán, subrayando que estas nuevas vías exigen una mayor intervención y orientación a través de políticas gubernamentales específicas para aprovechar estas dinámicas de mercado emergentes.