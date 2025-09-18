Donald Trump anunció que Estados Unidos destruyó una tercera lancha narco proveniente de Venezuela. Esta acción se enmarca en la cruzada que el presidente americano inició contra los cárteles de droga venezolanos. En el programa Mira Quien Habla de Canal 13, la analista política Yanina Jotayán señaló que muestra a un Estados Unidos débil.

“Más allá de la impronta de Trump, Estados Unidos está mostrando cierta debilidad, precisó la analista en geopolítica al ser consultada sobre el tema. Acto seguido, la profesional indicó que tanto esta cruzada en el Caribe, como su enfrentamiento con Asia Pacífico, no significa un declive del país norteamericano, sino que está potencia está disputando su lugar en el mundo.

Jotayán precisó que estas acciones contra el narcotráfico de parte de Estados Unidos no están sujetas al derecho internacional, a lo que calificó de “grave” y “nocivo”. La analista señaló que, a diferencia de otros momentos históricos, la ONU viene rechazando las acciones de los países que utilizan el uso de la fuerza. Trump está obviando por completo esta dinámica, con un argumento que hace décadas viene esbozando: ataque preventivo.