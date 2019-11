Qué pasa con un cuerpo que no tiene relaciones

La sexóloga Alessandra Rampolla dio su opinión sobre qué pasa con una persona que no tiene sexo, qué pasa con su cuerpo ¿se puede vivir si sexo?

Un cuerpo humano que deja de tener sexo se deprime, “literalmente se deprime, pero no le pasa nada porque el ser humano es capaz de sobrevivir sin tener sexo, es una crueldad al cuerpo humano no permitirle la liberación y todas las bondades a su salud, a su bienestar que brinda la experiencia orgásmica”.

Noticias Relacionadas A los 66 años, pinta obras de arte con su semen

Hay que tener en cuenta que puede ser una persona que no tiene más sexo en pareja nunca o alguien que dice no me toco nunca más, destacó la especialista.

“A veces se habla del estrés como una barrera para la vida sexual activa pero íntimamente la masturbación continúa”, dijo.

La sexóloga destacó que “La vida sexual de cada ser humano no pasa por la pareja, sino por la vida sexual que el cuerpo recibe que puede ser utilizar las lindas manitos o algún juguetito y nada más”, “cuando hablo de que el cuerpo se deprime hablo de la persona que decide ser célibe y dice no me toco, en esos casos es una gran tristeza”.

Estas son decisiones que uno toma con el cuerpo de uno mismo de hecho el sexo más importante es el que “uno tiene con su cuerpo”, dijo la especialista.

Es la relación que uno tiene desde el día que naciste hasta el que te moriste y tus parejas pueden ir, venir o enviudaste o lo que fuera. “El amor de tu vida se fue, pero tu manita te acompaña”, cerró Rampolla.

Fuente CNN en Español