Fingió un embarazo para no pagar exceso de equipaje

Que estar embarazada tiene sus privilegios, no quedan dudas. Al menos así lo entendió la periodista Rebeca Andrews, especialista en viajes, quien se hizo pasar por embarazada, en un aeropuerto de Australia con el fin de no pagar por el exceso de equipaje. Sin embargo, le salió mal y tuvo que pagar el extra correspondiente.

La pasajera, con la ropa que no cabía en su valija, algunos cables y otros objetos, se construyó una panza falsa y se la colocó antes de pasar por la balanza para pesar sus valijas. Además, como su laptop también excedía el peso permitido para subir al avión, la mujer se la puso en la espalda, debajo de su ropa.

El objetivo de semejante plan de Andrews, era ahorrarse los 60 dólares por el cargo, sin embargo no salió como quería ya que fue descubierta por uno de los agentes de seguridad que notaron el bulto que formaba la computadora portátil y tuvo pagar la tarifa.

A pesar de no haber conseguido su objetivo, la mujer reveló no sentirse avergonzada por lo que pasó e incluso difundió un video a través de su cuenta de Instagram en el que dio prueba de los hechos ocurridos. Es más, esta no es la primera picardía de Andrews. Esta viajera frecuente confesó a CNN Travel que se ha vestido con “doble y triple capa muchas veces y que definitivamente ha tenido más de un embarazo falso aquí y allá”.

Fuentes : Crónica y Español 24