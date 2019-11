Una mujer salvó su vida al llamar al 911 para "pedir una pizza"

Tim TenEyck, un operador del teléfono de emergencias en Oregon, Ohio, lleva 14 años atendiendo pedidos de ayuda y en tanto tiempo nunca nadie le pidió una pizza. Afortunadamente, el hombre se dio cuenta de que era un pedido de ayuda y dio asistencia de la víctima.

TenEyck, de 54 años, respondió la llamada de una mujer que quería ordenar una pizza a su dirección. TenEyck respondió: “¿Llamaste al 911 para pedir una pizza?”.

La mujer seguía diciendo que quería la pizza y no dejaba de repetir su dirección. TenEyck dijo que era un número equivocado para ordenar una pizza, pero la mujer dijo: “No, no lo estás entendiendo”. Eso le hizo entender que había algo más serio.

A través de un interrogatorio, TenEyck, se dio cuenta de que se trataba de un incidente de presunta violencia doméstica. “Este código no es un código que automáticamente significa algo”, dijo TenEyck.

La mujer dio algunos detalles y luego le dijo que tenía que cortar. “Apaguen las sirenas antes de llegar allí”, dijo TenEyck en la llamada de notificación a la policía. “La persona que llamó ordenó una pizza y estuvo de acuerdo con todo lo que dije. Hay violencia doméstica”.

Según el Departamento de Policía de Oregón, una mujer de 38 años llamó al 911 cuando el novio de su madre, Simon Ray Lopez, llegó a casa intoxicado. Supuestamente golpeó en el brazo a la mujer mayor y amenazó con lastimar a ambas.

Cuando el caso llegó a los medios TenEyck dijo que “los operadores del 911 manejan estas llamadas y no obtienen el reconocimiento por su trabajo”, dijo. “Alguien más podría haber abandonado esta llamada, pero esto no es nada que ningún otro despachador en Estados Unidos no pudiera haber manejado”.

Fuente: CNN