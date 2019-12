Evo Morales organiza un acto en el límite de Argentina y Bolivia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales convocó este sábado a sus seguidores a un acto partidario que se realizará en la frontera entre Argentina y su país. La convocatoria es para el domingo 29, dijo desde Buenos Aires adonde, está refugiado desde la semana pasada.

“Esta madrugada decidí convocar a los compañeros del (Movimiento al Socialismo) MAS para el otro domingo en la frontera entre Argentina y Bolivia donde vamos a elegir a nuestro candidato con vistas a los próximos comicios en Bolivia”, dijo Morales a Radio La Red.

El exmandatario boliviano no brindó detalles sobre el lugar en donde se hará la reunión, pero la prensa local señala a las ciudades de Orán o Salvador Mazza, en la provincia de Salta, como puntos posibles.

“Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera”, y agregó: “El gobierno argentino me va a acompañar para asegurar la seguridad y calculamos que asistirán unos 1.000 dirigentes” aseguró.

Morales aseguró que “hay muchos” posibles candidatos y deslizó los nombres de los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el ex ministro de Economía, Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez.

La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días. Una vez que el tribunal electoral anuncie la convocatoria a las urnas, los comicios pueden celebrarse en un plazo de 4 meses.

Morales, quien estuvo casi 14 años en el poder, dimitió el pasado 10 de noviembre tras ganar unos comicios en los que hubo fraude, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), y después de que las fuerzas armadas y la policía le retiraran su apoyo.

