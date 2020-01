Nuevo video muestra dos misiles lanzados contra el avión ucraniano

Este martes periodistas del New York Times difundieron un video de una cámara de seguridad que muestran, según informaron, dos misiles lanzados desde una base iraní contra el vuelo 752 de Ukraine International Airlines el, pasado 8 de enero.

Esos misiles salieron desde una base militar situada a 12 kilómetros del sitio por donde volaba la aeronave que fue alcanzada. Según los analistas ninguno de los dos disparos logró derribar al avión pero si se lo observa sobrevolando en llamas para luego estrellarse en la zona de Khalaj Abad.

El video fue subido a You Tube por un usuario Iraní a las 2 AM de este martes y está filmado desde un edificio de Bidkaneh. Según las teorías el avión perdió contacto con tierra luego del primer impacto y ya con el segundo se precipitó a tierra. Esto explica porque no hubo llamados de alerta o pedido de auxilio.

En la operación murieron 176 personas inocentes y el premier canadiense aparte del presidente de Estados Unidos fueron los primeros en publicar la idea de que fue derribado por un ataque iraní que luego las autoridades de ese país consideraron como “error humano”.

