El chavismo desplazó a Juan Guaidó del Parlamento

Una vez más Venezuela se ve conmocionada por hechos de violencia. Es que el opositor Juan Guaidó y otros 40 militantes debieron forcejear en un intento por ingresar a la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, los parlamentarios permanecen en un hemiciclo en el que chavismo impuso como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, diputado expulsado de Acción Democrático (AD) e investigado por recibir sobornos de millonarios.

"A esta hora Venezuela no tiene Parlamento instalado, no hubo votación. Los diputados continuamos retenidos después de cuatro piquetes (barreras conformadas por militares y policías). Tratan de incumplir, no tienen el quórum reglamentario necesario", denunció al mundo Guaidó, respaldado por los diputados en un momento de respiro.

Por la fuerza Maduro logró imponer como presidente de la Asamblea Nacional (AN) a Parra como una forma de conquistar el único poder público que no está en manos de la revolución bolivariana.

Parra fue designado en una sesión a la que la oposición calificó como irregular, después de denunciar que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), controlada por el chavismo, impidió el ingreso de numerosos legisladores de su bloque a la sede de la AN.

Además de Parra, fueron investidos Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega como primero y segundo vicepresidentes, respectivamente.