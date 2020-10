Octubre no es solo rosa

View this post on Instagram

Hola chicas, Seguimos avanzando con la producciou0301n de nuestro video del 13 de octubre! ud83dude4cud83cudffb Con todas las ideas que nos dieron, elegimos 2 hashtag: #Estadopresentecancerausente y #situinvestigasyovivo ud83cudf08 Ahora, lo que se nos ocurriou0301 para que podamos participar todas las que mau0301s podamos en el video, es que las que quieran nos enviu0301en una foto de ustedes con un cartel con estos 2 hashtag. ud83cudf08 Es importante que la foto se vea niu0301tida y que ambos hashtags sean bien legibles. ud83dudc49ud83cudffb La mejor opciou0301n para esto,es que alguien les tome la foto y no sea Selfie. ud83dudc49ud83cudffb Preferentemente, utilizar para escribirlo el color verde (ya que el video sera grabado principalmente en espacios verdes como plaza por ejemplo) ud83cudf08 Nos pueden enviar las fotos por mail: unidas_por_metastasis_de_mama@yahoo.com , sino obvio que nos pueden mandar por privado. Esperamos las fotos de todas ud83dude4cud83cudffb Unidas somos red u2665ufe0f #unidaspormetastasisdemama