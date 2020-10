Among Us: se viene una actualización

Among Us continúa siendo el éxito del momento en los videojuegos. Algo que inició desde la cuarentena obligatoria. A este furor se le suman juegos como Fall Guys y Genshin Impact. Este entretenimiento creado en 2018 por InnerSloth, un equipo de tres personas, ha tenido mucho impacto durante estas últimas semanas. Por ello es que los desarrolladores habían anunciado una secuela. Sin embargo poco después se decidió que esta no saldría, y que el juego original sería actualizado periódicamente.

Si bien esta labor sería más difícil para el estudio por la forma en la que está programado Among Us, muchos jugadores estuvieron de acuerdo en que se trata de la mejor forma para mantener a la enorme base de más de 60 millones de jugadores con la que cuentan. Ahora se reveló qué contendrá la próxima actualización del juego, que llegará cerca de fines de octubre.

Esto se sabe porque en Steam ya está disponible en fase beta, por lo que aquellos que pudieron probarla reportaron sobre lo que cambiará. En principio, quizás el cambio más significativo es que ahora se puede elegir al principio de una partida ocultar quién vota. Por lo que si tenemos «voto anónimo» activado, no se sabrá quién vota durante la fase en la que tenemos que decidir quién es el impostor. Además de esto se podrá cambiar cuándo vemos la barra de tareas, que cuando se llena significa una partida ganada por la tripulación. Ahora podemos hacer que solamente se vea en la fase de votación; o bien que permanezca oculta durante todo el juego. Este simple cambio debería agregar bastante tensión no solo para los impostores sino para quienes quieren arreglar la nave.

Por último, un cambio importante de accesibilidad es que ahora los cables tendrán símbolos para identificarlos, lo cual facilitará las cosas para los jugadores daltónicos. Si bien estos son cambios simples esta será la primera de muchas actualizaciones que llegarán a Among Us. También informaron que creará un poco más de dinamismo, tensión y diversión en las partidas al ocultar aún más variables en el juego.