¿Cansado de los grupos de WhatsApp? lanzaron una nueva opción

Tal como se venía anticipando, WhatsApp sumó una opción que permite silenciar chats para siempre. Por el momento sólo está disponible para usuarios beta de Android. Al comienzo las nuevas funciones desembarca primero en aquellos equipos de usuarios afiliados a este programa que pemite acceder a las versiones preliminares. Luego de un tiempo, llegan al resto.

La versión 2.20.201.10 publicada en Google Play para los beta testers incorporó nuevas funciones, entre ellas la opción para silenciar un grupo para siempre. Eso sí, en esta versión desaparece la posibilidad para silenciar por un año. En la actualización se ven tres opciones: 8 horas, 1 semana y Siempre.

Cómo silenciar notificaciones paso a paso

Hay que ingresar en el chat grupal, luego presionar en los tres puntos que figuran en el margen superior y luego elegir la opción Silenciar notificaciones. Una vez allí se desplegará un menú con las tres opciones mencionadas anteriormente: 8 horas, una semana o Siempre. Esto último en el caso de quienes tengan instalada la última versión beta. El resto verá como tercera opción 1 año.

Con esta versión, se suman más herramientas de gestión de almacenamiento que permiten ver con mayor claridad cuánto espacio ocupa el contenido enviado y recibido por medio de la plataforma, evaluando el tamaño de los chats y de los archivos.

Cómo acceder a la última versión de WhatsApp para usuarios beta

Hasta hace un tiempo esto era muy sencillo, bastaba con inscribirse presionando aquí. Pero ahora ya no están inscribiendo más usuarios para este programa. De hecho, al hacer clic en el enlace se puede leer la siguiente leyenda “Gracias por tu interés en formar parte de los testers de la aplicación WhatsApp Messenger. Sin embargo, por ahora, el programa de pruebas de la aplicación WhatsApp Messenger ya no puede aceptar más testers”.

Así es que si no sos parte del programa y no puedes unirte por esta vía, la otra opción es intentar acceder a la función descargando el APK a través de un repositorio como APK Mirror. Pero cabe señalar que puede ser más inseguro porque al no pasar por Google Play Store no cuenta con un análisis de ciberseguridad.

Ahora bien, en caso de que ya seas beta tester, entonces sólo tendrás que ir hasta Google Play, buscar WhatsApp y presionar en el botón “Actualizar” a la última versión y así accederás a todas las novedades que se vienen con esta edición.

Otras herramientas útiles en WhatsApp

Modo Oscuro

Para activar esta opción hay que entrar a la aplicación, y entrá en el menú de Ajustes. Luego selecciona la opción Chats. Después ingresa a la opción Temas y allí presiona en la opción que dice “Oscuro”.

Bloqueo con huella dactilar

Esta herramienta permite bloquear el acceso a los chats con tu huella dactilar de modo tal que para ingresar en esas ventanas en particular, vas a tener que colocar el dedo en el sensor de tu celular. De este modo es posible evitar que otras personas puedan leer tus conversaciones.

Para hacerlo es necesario ingresar en los tres puntos que figuran en el margen superior, luego vas hasta Ajustes, Cuenta, Privacidad y eliges la opción Bloqueo con huella dactilar. La activas y colocas tu dedo sobre el sensor para que el lector te reconozca.

Verificación en dos pasos

Esta opción permite añadir una capa de seguridad extra a tu cuenta de modo tal que, al verificarla en un dispositivo, se te solicite ese código, el cual consiste en un PIN de seis números que deberás crear al momento de habilitar esta herramienta. Para activar la verificación en dos pasos tienes que presionar en los tres puntos que están en el margen superior del chat, luego ir hasta Ajustes y desde allí a la ventana que reza “Cuenta”. Luego presiona en “Verificación en dos pasos”, y desde allí habilitas esta opción.