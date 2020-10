La desgarradora despedida de un influencer antes de morir por Covid-19

Recientemente se produjo la muerte de un famoso influencer de Eslovaquia. Este hombre, que poseía una gran cantidad de seguidores de aquel país, lamentablemente falleció a raíz del virus Covid-19 esta última semana. El deceso de este sujeto se convirtió en noticia internacional debido a que grabó un desgarrador video para sus fans antes de dejar este mundo.

Se trata de Jozef Kmeťo un famoso influencer eslovaco que se dedicaba a grabar blogs para sus fanáticos. Este hombre se contagió de coronavirus y a los pocos días terminó falleciendo debido a que el virus había hecho estragos muy velozmente en su cuerpo. Sin embargo, momentos antes de morir el paciente tomó su teléfono celular y grabó un llamativo mensaje dedicado a sus seguidores.

En este desgarrador video se puede ver al creador de contenido tendido en una camilla y visiblemente afectado por la situación que estaba viviendo. En esta filmación Jozef Kmeťo le pidió por favor a sus followers que no creyeran en quienes aseguran que el Covid-19 es un tipo de "gripe leve", que no se dejen llevar por ellos y se cuiden.

"¡Queridos amigos! Nunca caigan bajo la influencia de personas que no creen en el coronavirus u otras similares. Me encantaría que finalmente todos aquellos que no creen en el coronavirus y piensan que es una especie de gripe leve sean enviados lejos. Porque eso no es verdad", reflexionó.

Finalmente el hombre sobre el final del video le pidió a quienes apoyan su trabajo que "mantengan sus dedos cruzados por él y que en lo posible le enviarán muchas fuerzas". Lamentablemente el paciente terminó perdiendo la vida a raíz de esta enfermedad, pero con la tranquilidad de que su mensaje dio la vuelta al mundo rápidamente.