Una joven ganó 24 medallas en matemática alrededor del mundo

Ana Paula nació en México e inició su amor por las matemáticas cuando escuchó por primera vez una frase, la misma decía "Supóngase que a un tablero de ajedrez estándar de 8x8 se le eliminan dos esquinas diagonalmente opuestas, dejando 62 casillas. ¿Es posible colocar 31 piezas de dominó de tamaño 2x1 recubriendo todo el tablero?". Este enunciado es conocido como el "Problema del tablero de ajedrez" que fue propuesto por el filósofo analítico Max Black en 1946.



Ella misma explicó a la BBC que había una razón muy sencilla por lo que la motivó "Cuando lo leí, me di cuenta que resolver problemas de matemáticas no era solo ese proceso repetitivo y aburrido, sino que se podía y debía utilizar la creatividad”. Desde entonces eso se convirtió en su pasión. No solo lo aplicó en su vida educativa, sino que lo llevó a otros niveles. Esto se debe a que en los últimos seis años, Jiménez ha ganado más de 24 medallas en olimpiadas nacionales e internacionales de matemáticas.

Alguno de los reconocimientos recibidos son: dos medallas de oro en la Olimpiada Matemática Europea Femenina y dos preseas de bronce en la prestigiosa Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO). Ana Paula fue la primera mexicana en obtener estas medallas, y por esa razón recibió el premio Maryam Mirzakhani. El galardón es en honor a la primera mujer en recibir la Medalla Fields, el Nobel de las matemáticas, que se le otorga a la mujer con mejores resultados en las IMO en América del Norte.

“No ha sido fácil. Dedicarme a esto ha hecho que me pierda de algunas cosas durante mi adolescencia, pero he logrado otras como por ejemplo ayudar a quitar el prejuicio de que las mujeres no somos buenas para las matemáticas", comentó en su momento la joven Jiménez a BBC News.

Cabe destacar que la primera medalla que ganó fue en el 2015, con tan solo 14 años de edad. Además indicó que es un gran esfuerzo dedicarse a los número, pero es algo satisfactorio cuando hay resultados favorables. También subrayó que en momentos es comparable con el entrenamiento de un atleta olímpico, teniendo en cuenta como se preparan para cada competencia.