¿Quién es la chica que renunció a Walmart insultando a sus compañeros?

Durante la primera semana de noviembre se volvió tremendamente viral un Tik Tok en donde se podía ver como una joven, renunciaba a su trabajo en Walmart insultando a sus compañeros por el altoparlante. Debido a esto muchos usuarios comenzaron a preguntarse quien era la chica. Con el paso de los días se pudo descubrir de quien se trata y porque tomó esta decisión.

Luego de que esta video recorriera prácticamente todo el planeta Tierra, se pudo averiguar quien es la protagonista de esta inusual historia. La joven se llama Shana Ragland y trabajaba en una sucursal de Walmart ubicada en la intersección de calle South Loop y Quaker en la ciudad de Lubbock, dentro del estado de Texas.

Ragland fue contratada para encargarse de la descarga de la mercadería de los remolques que llegaban el establecimiento y de la posterior organización de estos productos en cuestión, lo que en Estados Unidos se conoce como "Cap 2". Si bien reconoció que al principio este trabajo la hizo muy feliz, con el paso de los meses sus compañeros y jefes convirtieron todo en un infierno.

“Me encantó al principio. Realmente lo hice y quería mantener ese trabajo durante mucho tiempo. Ellos establecieron un estándar y esperaban que siguiéramos otro. Todo fue bastante malo ”, expresó la afectada en medios de comunicación locales.denunciando constantes episodios de racismo y comentarios inapropiados.

Acerca de esta inusual manera de renunciar, cuyo video ya roza los 30.000.000 de visualizaciones en Tik Tok, Ragland reconoció que no lo hizo por ella sino por las demás trabajadoras que sufren constantemente este tipo de situaciones. “Dije esas cosas porque hay chicas jóvenes que trabajan allí y son muy dulces y sabía con certeza que si no informaba esas cosas, habrían pasado desapercibidas. Cada vez que la sociedad o los gerentes escuchan a alguien es cuando estás molesto y estás en tu última gota y haces algo como esto, así que sentí que tenía que hacerlo no por mí, sino por esas chicas, esas asociadas negras", sentenció