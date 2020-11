La OMS recomendó la apertura de las escuelas

En medio de las dudas sobre si se debe volver o no a clases, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió su recomendación. En varias ocasiones es que informan sobre las medidas a tener en cuenta sobre la pandemia que afecta al mundo y no es para menos que la Organización Mundial de la Salud busque no solo bajar la probabilidad de contagios sino también llevar a la "normalidad" de las actividades.

La OMS defendió la reapertura de las escuelas. Del mismo modo declaró que los confinamientos pueden evitarse si se aumentan las medidas de protección contra el coronavirus. Este anunció llega luego de 8 meses, en algunas provincias, sin actividad educativa presencial. Lo cual trajo aparejado otros problemas que tienen que ver con la virtualidad y la conectividad.

Desde un primer momento la OMS se expresó en varias ocasiones acerca de la enfermedad pandémica y cómo combatirla. En esta línea, uno de los temas que más debate genera es la vuelta a las aulas de los estudiantes. Ya que pueden considerarse foco de contagio en caso de que no se tomen las medidas necesarias. Sin embargo Hans Hluge, director para Europa de la entidad internacional, declaró: “Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos”. A su vez resaltó que los chicos no son impulsores principales del contagio.

Otro punto que destaco el experto es que las cuarentenas son “una medida de último recurso” y que generan algunos efectos adversos. Algunos de ellos son: daños a la salud mental o aumento de la violencia de género.