Homenaje al 10: el Haka más conmovedor en la historia de los All Blacks

La partida de Diego Armando Maradona causó conmoción alrededor de todo el mundo y el 10 sigue recibiendo homenajes que van mucho más allá del fútbol. Por eso este sábado los All Blacks, el seleccionado de rugby más ganador de la historia le dedicó un Haka conmovedor de la historia.

Minutos antes del duelo contra Los Pumas, por el Tres Naciones, el seleccionado conmovedor, con Sam Cane a la cabeza homenajeó al astro, fallecido el miércoles 25 de noviembre. Previo al tradicional Haka, ofrendaron una camiseta a los All Blacks, con la 10 y la leyenda Maradona.

Sam Cane, el capitán de los hombres de negro, caminó hacia la formación del Haka (él va adelante de todo) con algo en la mano. Luego, dio pasos hacia el centro de la cancha y estiró la camiseta: era la 10, con la palabra Maradona. La dejó ahí, mirando a los ojos de todos Los Pumas que estaban abrazados. Ojos vidriosos en los argentinos y mucha emoción.

A continuación de eso, los All Blacks realizaron su Haka, en esta ocasión eligieron el Kapa O Pango, una versión bien intensa, bien suya. Este homenaje es otra muestra de lo que significó y significa Maradona para el deporte mundial, no solo para Argentnina y no solo para el fútbol.

Diego, que alguna vez alentó a Los Pumas desde la tribuna y terminó celebrando en el vestuario, ahora los miró desde arriba, con un gesto de los rivales también. Respeto. El gesto fue ovacionado por todo el estadio, que luego disfrutó de su holgado triunfo sobre Argentina por 38 a 0.