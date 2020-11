Maestra olvido apagar el micrófono e insulto a sus alumnos

El hecho ocurrió en México, donde una maestra fue captada en video cuando insultaba a sus alumnos de secundaria. Sucede que comenzó una llamada telefónica sin darse cuenta que tenia el micrófono prendido.

En la charla que tenia con alguien por teléfono, la docente comenzó a insultar a sus alumnos. Durante el mismo ella aseguraba que muchos habían reprobado y los llamaba “burros”. Todo esto paso, ante la atenta mirada de sus alumnos que escucharon todo, además no dudaron en grabarlo.

En las imágenes que se viralizaron, se puede apreciar cómo la profesora Norma olvidó apagar su micrófono y su cámara para atender una llamada telefónica, y comenzó a hablar. En el mismo se puede escuchar como indica: "Pinches huercos, no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando hechos un desmadre, o sea, yo le mandé un resumen acá, otros acá, o sea están jodidos, yo no los voy a revisar así y ahorita mandé los promedios de 3G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron uno, tres, dos, quiero ver cuál es la reacción”.

Los alumnos de la Escuela Secundaria "Prof. Federico Berrueto Ramón" del turno matutino, comentaron que este curioso hecho sucedió antes de iniciar una clase virtual. El repudio por el accionar y los dichos fueron lo que llevaron a que sea uno de los videos más vistos.