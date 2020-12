Conocé la exigencia para vacunarse que enojó a los rusos

En los últimos años el consumo de bebidas alcohólicas se rejudo pero con la cuarentena impuesta por la pandemia volvió a reflotar. Pero el comunicado de Anna Popova, la jefa de la Agencia de Salud Rospotrebnadzor, fue algo que llevó a la furia de muchos rusos.

Ella informó que hay que mantenerse sobrios "antes, durante y después" de recibir la Spútnik V . Estos dichos no ha hecho más que aumentar el número de personas que prefiere no vacunarse de momento.

Cabe considerar que Rusia comenzó a administrar su vacuna en Moscú el sábado, 5 de diciembre, a los grupos de riesgo. Al finalizar con ellos comenzaran con la etapa masiva. Por lo que Popova salió a dar a conocer los recaudos a tener en cuenta. Ella aseguró el que había que dejar de beber alcohol al menos dos semanas antes de recibir la primera de las dos dosis que componen la vacuna. Además, la abstinencia debía mantenerse durante otros 42 días, aseguró.

Es decir, 56 días en total, casi dos meses sin beber. Una petición de muchos rusos no ven razonable, más aún considerando las fechas venideras. El enfado de los rusos se puso de manifiesto en las redes sociales. "Yo no me apuntaré a esto (a vacunarme) aunque bebo de vez en cuando. ¡Pero tomar una copa en Año Nuevo es sagrado!", escribió un usuario de la red.