Con 7 años levanta 80 kilos

La increíble niña pesista, de 7 años, que ya levanta 80 kilos es toda una celebridad. Además de la fuerza que tiene, Rory van Ulft también entrena como gimnasta. Es la campeona nacional juvenil de halterofilia sub-11 y sub-13 en Estados Unidos.

La pequeña puede levantar hasta 80 kilos en peso muerto y hacer cuclillas con 61 kilogramos encima. Cavan y Lindsay van Ulft, sus padres, consideran que “sería justo decir que Rory es la niña más fuerte del mundo”, según le expresaron al ‘Daily Mail’.

Explicaron que la niña compite en Estados Unidos porque en Canadá no hay un campeonato nacional juvenil de levantamiento de pesas olímpico. Aunque en su país también es campeona provincial de la Asociación de Halterofilia de Ontario, en la categoría de peso de 40 kilogramos. "Me gusta cuando levanto una nueva pesa con la que nunca antes había practicado. Me siento orgullosa de mí misma”, comentó Rory al medio británico.

Fuente:: Daily Mail’.