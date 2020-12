Una influencer fue encontrada muerta al costado de una ruta

Se trata de la influencer estadounidense Alexis Sharkey, de 26 años. Ella fue encontrada muerta al costado de una ruta al oeste de la ciudad de Houston. Según informaron, la chica había desaparecido desde el pasado viernes.

Este sábado un empleado de Obras Públicas de Texas vio el cuerpo desnudo de una mujer. Lo que visualizó en un primer momento fueron los pies que sobresalían de unos arbustos mientras conducía. Luego de realizar la denuncia y el correspondiente peritaje, desde la Policía detallaron este lunes que la fallecida, fue identificada como Alexis Sharkey. Ellos especificaron que no tenía heridas visibles y supone que su cuerpo estuvo allí durante toda la noche.

Las autoridades afirmaron que siguen investigando el caso, además de que realizarán una autopsia para determinar la causa de la muerte. Sin embargo a partir de la noticia, la madre de la bloguera indicó que cree que su hija fue asesinada. "Creo que fue asesinada. Sí. Por lo que he podido averiguar, así como el instinto de una madre. Aprendí muy joven como madre a confiar en mi instinto. No me ha defraudado", explicó.

Cabe considerar que Sharkey tenía más de 30.000 seguidores en Instagram. Sus amigos subrayaron que trabajaba en una compañía dedicada al cuidado del cabello y la piel.