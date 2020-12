Alerta: falleció el primer reinfectado con la nueva cepa del Covid 19

Actualmente se viven momentos de temor en Israel, debido a que falleció recientemente el primer paciente reinfectado con la nueva cepa del coronavirus. Se trata de un hombre de 74 años de edad, que anteriormente ya se había recuperado del Covid 19 pero según los médicos "parece haber sido golpeador por dos virus diferentes".

Este deceso conmocionó a todo el personal médico del centro asistencial Sheba, que es el más preparado de todo Israel. Esto se debe a que es un caso muy poco común, ya que el hombre parecía estar en buen estado de salud luego de haber superado su primer contagio del Covid 19.

Este hombre de 74 años de edad no resistió más y luego de un mes de haber sido diagnosticado por segunda vez, murió por esta peligrosa enfermedad. "No sé qué tan frecuentes son estos casos. No hay duda de que el hombre se contagió dos veces y que se había recuperado de la primera infección. Parece que fue golpeado por dos virus diferentes", declaró Galia Rahav, jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Laboratorios de Sheba.

Desde que comenzó la pandemia se han logrado identificar cinco cepas principales de esta enfermedad. Sin embargo la última prueba que le realizaron a este paciente, arrojó que se había infectado con una diferente de la que ellos no tenían registro. "Nos preguntamos qué impacto tendrá esto en la vacuna contra el coronavirus y si pueden las personas infectarse varias veces", sentenció uno de los trabajadores del hospital.