Conocé cuales son los países que no festejan Navidad

A pocas horas del brindis se hace difícil pensar que no exista en algún lugar la Navidad, ya que es considerada como una fiesta universal. Sin embargo hay 9 países en los que esta totalmente prohibido, incluso poner adornos en la calle o en la casa alusivos a la fecha.

Por ello es que te contamos cuales son y por qué estos lugares no celebran la festividad.

Arabia Saudita:

Este país de Asia Occidental es una de las naciones musulmanas que no celebra la Navidad. Sucede que la gran mayoría de sus habitantes practican la religión del Islam y consideran que celebrar esta festividad es un acto transgresor. En caso de que alguien lo haga es perseguido y detenido.

A su vez en este país emitieron una reglamentación anual que prohíbe “signos visibles” de la celebración de la Navidad. En caso de que la pequeña población que sea cristiana desee hacerlo, debe celebrar en privado y no puede realizar demostraciones en público.

Argelia

Es un país de África, en la cual el 98 % de su población practica la religión del Islam, por lo que no celebran Navidad. Aunque en este país no es una celebración prohibida. Sin embargo las autoridades no hacen mayor promoción de la Navidad.

Irán

La República Islámica de Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Occidental, por lo que profesan mayoritariamente la religión del islam. Aunque en algunas pocas zonas si está permitido celebrar la Navidad.

Tayikistán

Ubicado en Asia y el 98% de su población es musulmana. Luego de separarse de la ex Unión Soviética comenzó su proceso de independización. Es por ello que fue uno de los últimos en sumarse a la prohibición de tradiciones navideñas. Muchas de las tradiciones están completamente prohibidas.

Brunéi

El país asiático que tiene una parte de la población que celebra la Navidad, pero no lo puede hacer en público. Esto se debe a que obedecen al calendario musulmán y festejan solo los que corresponden a él.

Corea del Norte

En el 2016, Kim Jong-un decidió censurar las reuniones relacionadas con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas. Si bien no fue contra la Navidad, al tener las características pasó a ser prohibida. La única gran y pública celebración permitida para Navidad es el cumpleaños de la abuela de Kim Jong-un.

Somalia

Somalia, está situada en el este africano en el llamado de “Cuerno de África”. Desde gobierno expresaron de manera contundente la prohibición de las fiestas de Navidad. Ellos argumentaron que son contrarias a la “moral musulmana”. A su vez destacaron que “no tienen nada que ver con el Islam”.

China

El gigante asiático es uno de los que más ha cambiado con la globalización. La Navidad todavía no es considerada una Fiesta oficial en ese país, sin embargo es cada vez más aceptada. Por lo que de manera paulatina algunos hogares y comercios decoran acorde a la fecha.

Israel

Este país de Medio Oriente es considerado la cuna del cristianismo a nivel mundial. Además cada Navidad es uno de los lugares más visitados ya que lo consideran sagrado. Esto sucede a pesar de que no hay festejo. Esto sucede ya que la vida de la población gira en torno al calendario hebreo. Las religiones que se practican en este país son el judaísmo, el islam y el cristianismo.