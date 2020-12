Atención: Rusia aprobó el uso de la Sputnik V en mayores de 60 años

Luego de que el presidente Vladimir Putin revelara que todavía no usaba la Sputnik V por recomendación de los especialistas ya que tiene 68 años, Rusia aprobó el uso de esta vacuna en adultos mayores. Las autoridades sanitarias de aquel país aseguraron que no se ha encontrado ningún efecto adverso no representa ningún riesgo para personas mayores de 60 años.

Desde el Ministerio de Sanidad de Rusia anunciaron durante la mañana de este sábado 26 de diciembre, que decidieron autorizar la utilización de la Sputnik V en mayores de 60 años. El propio ministro, Mijaíl Murashko, mencionó que esta habilitación llegó luego de realizar una serie de análisis de este compuesto.

Estas pruebas arrojaron que esta vacuna contra el Covid 19 no representa ningún tipo de riesgo para este sector de la población. “El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus”, declaró la autoridad en la televisión pública de aquel país.

Cabe destacar que este compuesto había comenzado a ser usado de manera masiva desde el pasado 15 de diciembre, pero sólo en ciudadanos que tuvieron entre 18 y 60 años de edad. Sin embargo el director del centro de salud Gamaleya, Alexandr Gintsburg, ya había adelantado el pasado viernes 25 de diciembre que no habían notado ningún efecto secundario en quienes ya se inocularon.