Mataron con veneno a un productor de Netflix

Desde la policía de Shanghái informaron que el magnate de los videojuegos, Lin Qi, de 39 años, murió en la noche de Navidad. Esto fue luego de permanecer hospitalizado una semana. Según el informe médico el hombre habría sido envenenado, presuntamente por uno de sus colegas más estrechos.

El hombre era director ejecutivo de Yoozoo Group y tenía un megaproyecto en Netflix del cual era uno de los principales productores. Es que la empresa había adquirido los derechos de la trilogía china de ciencia ficción The Three Body Problem en 2015. A su vez desde Netflix anunciaron que adaptarían los libros de Game Of Throne a serie. Algo que este multimillonario produciría.

Lo que expresaron es que la fortuna de Lin supera a los 2.200 millones de dólares. Al mismo tiempo señalaron que este hombre se enfermó y fue hospitalizado, no podía caminar y sus síntomas eran graves. Desde cuidados intensivos creyeron que tenia muerte cerebral, aunque no habían hecho un diagnostico formal.

El principal sospechoso del envenenamiento es Xu Yao, y creen que pudo haber sido por "disputas laborales" por la reducción salarial. Algunos medios locales indican que el veneno estaba en los medicamentos, en tanto otros aluden a que estaba en una bebida o en su comida. Esta dosis resultó letal para el magnate chino quien murió en la noche de navidad.

Por otro lado, desde la compañía que encabezaba Lin, publicó un comunicado en sus redes sociales a modo de despedida. “Viste a través de lo que era imperfecto pero aún creías en la belleza; encontraste crueldad pero todavía creías en la bondad. Juntos, continuaremos siendo amables, continuaremos creyendo en la belleza y continuaremos luchando contra todo lo que es cruel“.