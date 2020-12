Un abuelo llamó a la Policía en Navidad: '¿Podrían venir 10 minutos? Estoy sólo'

La Navidad y fin de año son fechas importantes hechas para pasar junto a la familia o a distintos seres queridos. Lamentablemente año a año son millones las personas alrededor del mundo que no tienen a nadie con quien compartir. Esto le sucedió a un abuelo de Italia, que tuvo la idea de llamar a la Policía para que vinieran a brindar con él porque estaba sólo.

El hecho se dio durante las últimas horas del 24 de diciembre en la ciudad italiana de Bolonia. En este lugar un adulto mayor de 94 años de edad, llamado Fiorenzo, iba a pasar la Navidad completamente sólo en su casa. Debido a esto buscó la manera para poder brindar con alguien y disfrutar aunque sea de unos minutos de compañía.

El anciano llamó a la Policía aclarando que se encontraba bien y que no le faltaba nada material pero que se encontraba sólo, por lo que pidió si un uniformado podía acercarse por 10 minutos a estar con él. "Estoy solo en casa. No me falta nada, solo necesito una persona con quien intercambiar el brindis navideño. Si tienen un carabinero disponible, ¿podría venir por 10 minutos porque estoy solo?", expresó el hombre.

Este tierno pedido conmovió a todos, por lo que dos oficiales se dirigieron al domicilio en cuestión. Fiorenzo los estaba esperando con comida y algo para brindar. Efectivamente hicieron chocar las copas y se quedaron recordando anécdotas de su vida. Sumado a esto los policías realizaron una videollamada para que el italiano pudiera hablar con sus seres queridos. Finalmente al día siguiente los efectivos le regalaron una foto para recordar el momento.